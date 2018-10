Von Martina Birkelbach

Eberbach. Auf etwa 20.000 schätzt Dietrich Müller die Besucherzahl des Apfeltags im vorigen Jahr. "Es ist das größte Event der Eberbacher Werbegemeinschaft - und wir hoffen, dass das Wetter so schön bleibt, wie es derzeit ist", freut sich der EWG-Vorsitzende auf den 32. Eberbacher Apfeltag am Sonntag, 21. Oktober. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Sven Bauer sowie mit Renate Lang-Wurm, Birgit Strohauer-Valerius und Susanne Reinig hat Müller jetzt das Programm vorgestellt.

In der gesamten Innenstadt steht der Apfel in allen möglichen Variationen natürlich im Mittelpunkt des Tages; dazu gibt’s viel Livemusik (Rock-, Pop-, und Volksmusik), Spaß für die Kinder, Ausstellungen, Infostände, Spezialitäten, Kulinarisches - und von 12.30 bis 17.30 Uhr öffnen die EWG-Geschäfte in der Innenstadt ihre Pforten. Außerdem haben Möbel Söhner und die Schnäppchenhalle geöffnet. "Wir erwarten wieder sehr viele Gäste in der Stadt, wir sind alle gerüstet und haben uns mit Waren gut eingedeckt", so Müller. Auch die Gastronomie sei bestens vorbereitet und wird unter anderem Spezialitäten rund um den Apfel anbieten. "Das kunterbunte Fest ist inzwischen Tradition - auch bei den Ausstellern." Einige sind von Anfang an dabei, "so etwa die Gaiberger Musikanten".

Hintergrund Erstmals hat die EWG zum Apfeltag einen kostenlosen Shuttle-Bus organisiert Der EWG-Bus fährt zwischen 11 und 18 Uhr folgende Route: Neuer Markt - Brockenhof - Beckstraße - In der Au - Beckstraße - Brockenhof - Neckarbrücke - Neuer Markt - Schafbrücke - Schafbrunnenstraße - Verbindungsweg - Hohenstaufenstraße - Jahnplatz (Möbel Söhner) - Steinerne Brücke - Steigeschule [+] Lesen Sie mehr Erstmals hat die EWG zum Apfeltag einen kostenlosen Shuttle-Bus organisiert Der EWG-Bus fährt zwischen 11 und 18 Uhr folgende Route: Neuer Markt - Brockenhof - Beckstraße - In der Au - Beckstraße - Brockenhof - Neckarbrücke - Neuer Markt - Schafbrücke - Schafbrunnenstraße - Verbindungsweg - Hohenstaufenstraße - Jahnplatz (Möbel Söhner) - Steinerne Brücke - Steigeschule - katholische Kirche - Berliner Straße - Hagebaumarkt - Neuer Weg - Steg - Neuer Markt. Es wird empfohlen, in der Au (Parkleitsystem beachten) oder auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes (dort ist es an dem Sonntag genehmigt) zu parken. Außerdem stehen zur Verfügung: Parkhaus Leopoldsplatz, Neckarlauer, beide Seiten der B37, Gleisdreieck (Zufahrt über Wilhelm-Blos-Straße), Bereich Güterbahnhof. Friedrichstraße und Bahnhofstraße sind am Apfeltag-Sonntag von 6 bis 19 Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Die Zufahrt zum Bahnhof erfolgt über die Luisenstraße.

[-] Weniger anzeigen

Zwei Neuerungen gibt es in diesem Jahr. Zum einen wird es "Park&Ride" in Verbindung mit einem Shuttle-Bus der Stadtwerke geben. Der EWG-Bus fährt regelmäßig zwischen 11 und 18 Uhr bis ins Gewerbegebiet Eberbach Nord und in die Au. Und das kostenlos. Zum anderen entfällt in diesem Jahr das sonst immer am Samstag vor dem Apfeltag ebenfalls von der EWG organisierte Kinderfest. Die Organisation war immer mit viel Aufwand verbunden, so die EWG’ler. Hauptgrund sei aber, dass die AGL am Freitag 19. Oktober, zu einem Familiennachmittag auf dem Leopoldsplatz einlädt; "das wäre dann mit dem Samstag sehr viel Programm für Kinder gewesen". Ob es im nächsten Jahr wieder ein EWG-Kinderfest geben wird, steht bislang noch nicht fest.

Ab 11.30 Uhr an dem Apfeltagsonntag stehen viele Stände bereit, los geht’s offiziell um 12 Uhr mit der Eröffnung des Fanfarenzugs Eberbach durch die Altstadt.

Und das ist dann in den einzelnen Straßen und auf den Plätzen los:

Auf dem Neuen Markt sind viele Handwerksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen mit Info- und Ausstellungsständen vertreten. Unter anderem gibt es Neues über Heizmethoden, Markisen, Renovierung, Dienstleistungen rund ums Haus, Dächer, Heizöl und Diesel. Vor Ort sind auch zwei Krankenkassen und die Stadtwerke Eberbach informieren über "Ökostrom 100 Prozent Wasserkraft". Dazu bewirtet der SV Eberbach, Livemusik gibt’s von "The Breeze" aus Schönbrunn, die kleinen Besucher können sich am Kinder-Trampolin vergnügen und ein Foodtruck wird aufgestellt.

In der Friedrichstraße/Bahnhofstraße gibt es eine große Autoausstellung von sechs Autohäusern. Dort können sich die Besucher mit Döner stärken und die Reservistenkameradschaft (seit dem ersten Apfeltag dabei) steht mit ihrer beliebten Gulaschkanone bereit.

Auf dem Leopoldsplatz musizieren die Gaiberger Musikanten. Dazu stehen 60 Meter Apfelkuchen sowie Holzofen-Apfelbrot und Flammkuchen zum Verzehr bereit. Es werden erntefrische Äpfel der Region angeboten und der VfB Eberbach ist mit einem Weinstand vertreten und bietet auch Schlachtplatten an.

In der Kellereistraße/Thononplatz werden Kaminöfen ausgestellt, es gibt hausgemachte Pralinen und Steaks vom Schwenkgrill. Auf dem Alten Markt kann Bio-Apfelmost aus erntefrischen Äpfeln aus Eberbach und Umgebung direkt aus der großen Presse probiert werden. Für Bewirtung sorgen zudem die Gastronomen am Platz. Und auch dort wird es was für Ohren geben: Die zwei zurückgekehrten Weltenbummler Thomas Frank und Rafael Casado liefern als "Los dos Cojones" handgemachte Musik auf den Akustikgitarren, unterstützt durch Steffen Schmitt an der Kistentrommel.

Im Pfarrhof hat das Küfereimuseum Helm von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Viele Info- und Verkaufsstände bauen die Geschäftsleute in der Bahnhofstraße, Friedrichstraße, Kellereistraße, Hauptstraße und in der Unteren Badstraße auf. Zudem gibt es dort alte, hiesige Apfelsorten, selbstgemachte Gelees und Brände sowie Honig, Käse aus eigener Bio-Milch, Wild vom eigenen Schuss, Crêpes und Donuts sowie eine Bar mit Getränken.

An der Ecke Hauptstraße/Brunnengasse sind die Riverside Gospel Singers mit Bewirtung und einem Infostand vertreten. Am Bahnhofsplatz gibt’s Aktionen und Unterhaltung für Groß und Klein, zudem wird "Event-Beschallung und Beleuchtung" präsentiert.

Auf dem Lindenplatz sorgt die Gruppe "Eberbach Ol’Stars" für Stimmung und es gibt ein Kinderkarussell.