Von Felix Hüll

Eberbach/Darmstadt. Eigentlich stammt er ja aus Minden in Nordrhein-Westfalen. Dort ist Dr. Malte Awolin im Mai 1983 geboren. Aber zur Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd kommt der promovierte Sozialwissenschaftler von seiner derzeitigen Anstellung an der Technischen Universität Darmstadt. Am 17. Oktober hatte ihn die Mitgliederversammlung der VHS unter der 23 Mitbewerbern sowie sechs in der Endauswahl zum Nachfolger von Barbara Coors gewählt. Gestern war Awolin zu einem ersten Übergabegespräch in Eberbach.

Coors wird bis Ende März die VHS leiten und ihren Nachfolger einen Monat lang einarbeiten. Dr. Malte Awolin tritt seine neue Stelle Anfang März 2020 an und wird als erstes eigenes VHS-Programm die Herbst-Winter-Kurse 2020/21 verantworten. Das Frühjahrsprogramm 2020 hat Barbara Coors längst in Angriff genommen.

Obwohl Awolin die Kurpfalz bereits durch sein Studium an der Uni Mannheim kennt, ist die Region Eberbach und Neckargemünd Neuland für den „Bildungsmanager und Berufsbildungspädagogem“, wie er sich selbst bezeichnet.

Awolin: „Die Ecke ist für mich neu Aber schon in Darmstadt habe ich es sehr geschätzt, einen anderen Teil des Odenwalds in der Nähe zu wissen und mit dem Rad in wenigen Minuten dort zu sein.“

Nicht zuletzt die schöne Landschaft am Neckarknie habe den Ausschlag für seine Bewerbung gegeben. „Wir suchen jetzt eine Wohnung in der Gegend,“ erklärt Awolin, der aktuell mit Partnerin und Tochter noch in Darmstadt wohnt.

Nach dem Abitur am Ratsgymnasium in Minden studierte Awolin in Mannheim ab 2004 Sozialwissenschaften. Sein Diplom machte er im März 2011. Von Mai bis September 2011 arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle der TU Darmstadt im Projekt „Kompetenzvermittlung durch Vernetzung“, ab September 2011 im Rahmen des Projekts Kompetenzentwicklung durch Interdisziplinäre und Internationale Vernetzung von Anfang an“ (KIVA V) und „Flächendeckende Einführung interdisziplinärer Projekte in der Studieneingangsphase“. In seinem Lebenslauf verweist Awolin auf zehn Jahre hochschuldidaktische Weiterbildung und Lehrerentwicklung sowie 15 Jahre ehrenamtliche pädagogische Bildungsarbeit. Sein Themenspektrum reiche von der Jugend- und Erwachsenenbildung über pädagogische Schulungen, Personal- Team-, Organisations- sowie Persönlichkeitsentwicklung zu Stressvorbeugung und Coaching.

An Eberbach hat Awolin gereizt, dass er hier ein „breit gefächertes und auf soliden Füßen stehendes Programmangebot“ vorfand, das alle zwölf Mitgliedsgemeinden der Volkshochschule gut bedient. „Das will ich fortführen, habe natürlich aber auch eigene Ideen.“ Während bei Barbara Coors Integration und Sprachkurse zu ihren Schwerpunkten zählten, will Awolin beispielsweise das Thema Digitalisierung in der Bildungsarbeit verstärken, bei dem jetzt schon mit den Webinaren Anfänge vorhanden sind.

Awolin möchte sowohl die acht Mitarbeiterinnen in den Fachbereichsleitungen und den beiden Geschäftsstellen sowie die ehrenamtlichen Helfer in den zehn Außenstellen der VHS Eberbach mit einbinden, wenn er das bestehende Programmprofil um eigene Schwerpunkt erweitert wie etwa neben der besagten Digitalisierung um die Besonderheit „ehrenamtliches Engagement“: „Ich könnte mir vorstellen die Volkshochschule als Plattform für soziale Begegnungen und bürgerschaftliches Engagement zu stärken“.

„Sichtbarkeit auf allen Ebenen ist mir wichtig.“ Awolin sagt, er strebe danach, „gut vernetzt zu sein mit Vereinen, Verbänden, Gemeinderäten und Bürgermeistern“. Auch hier kann Awolin auf gute Vorarbeit durch Barbara Coors bauen. So gebe es zwischen den Volkshochschulen innerhalb des Rhein-Neckar-Kreises wie auch über die Kreisgrenzen hinweg Zusammenarbeit und Austausch.

Bis Jahresende und im ersten Quartal 2020, spätestens nach Dienstantritt im März wird Dr. Malte Awolin Kontakte suchen, über die Barbara Coors nach ihren dann über elf Jahren Tätigkeit in der Eberbacher VHS-Leitung sowie in der evangelischen Kirchengemeinde hinreichend verfügt hat.

Auch Awolin ist Protestant, möchte dies aber ebenso wenig in den Vordergrund gestellt wissen wie seine Aktivitäten als Pfadfinder einst.