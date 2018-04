Eberbach. (pol/mün) Ein Auto ist am Freitagnachmittag in Eberbach mit voller Wucht auf ein geparktes Fahrzeug gefahren. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, teilt die Polizei mit.

Kurz nach 15 Uhr ereignete sich in der Waldbrunner Straße - der Strecke von Eberbach nach Unterdielbach - der Verkehrsunfall, bei dem zwei Autoinsassen schwer verletzt wurden. Nach derzeitigen Der 27-jährige Fahrer eines Audi war in Richtung Strümpfelbrunn unterwegs, als er am Ortseingang von Strümpfelbrunn aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam gegen mit voller Wucht gegen einen geparkten BMW prallte.

Er erlitt schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen in eine Eberbacher Klinik. Der 68-jährige Beifahrer wurde per Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik geflogen. Über seinen Zustand ist nichts bekannt.

Beide Autos waren total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Update: 13. April 2018, 17.38 Uhr