Von Elisabeth Murr-B rück

Eberbach. Mit dem Ausruhen am Sonntag war’s für die lutherischen Bewohner von Hebstahl und Untersensbach lange Zeit nicht so einfach: Zum obligaten Kirchgang mussten sie bis nach Waldkatzenbach. Durch den Hohlweg, über die Itter und den Berg hinauf. Drei Stunden könnte das schon dauern, meint Hubert Richter: "Dann Messe und noch mal drei Stunden zurück, da war dann der Sonntag fast schon rum."

Drei Stunden hat der Eberbacher Förster auch für den Spaziergang zum Bannwald ‚Kleiner Imberg‘ am Samstagvormittag angesetzt. Die Aktion "Frag den Förster" ist mehr als nur ein charme-offensives Angebot des Kreis-Forstamtes. Bei den Kurz-Exkursionen von sehr überschaubarer Dauer erfahren die Teilnehmer, was sie immer schon wissen wollten oder zu wissen glauben und auch eine Menge, was zu fragen ihnen gar nicht in den Sinn käme.

Auch Information wirkt nachhaltig. Diese Bezeichnung für ein Verhalten, das immer auch die Folgen im Blick hat, ist untrennbar und ursächlich mit der Waldwirtschaft verbunden. "Aus purer Not eingeführt", erzählt Forstbezirksleiter Manfred Robens, unter den Folgen des geplünderten Wald habe letztlich die gesamte Bevölkerung gelitten. Neue, strenge Vorschriften wurden mit polizeistaatlichen Mitteln überwacht, Verstöße "drakonisch" bestraft. Auch Eberbach profitiert noch heute davon als fünftgrößte Waldbesitzer-Gemeinde in Baden-Württemberg. Fakten und Zahlen und Vergleiche hat Hubert Richter gespeichert; wenn er erzählt, öffnen sich Zeitfenster in die Vergangenheit.

Sie kann 60 Millionen Jahre zurückliegen oder sechs Generationen. Woher die Gänseklinge ihren Namen hat, kann man sich ungefähr denken, aber wer weiß schon, dass einst Schweine geweidet haben, wo man heute im Arboretum exotische Bäume sieht?

Der Weg "über den Buckel" rückt Hebstahl gefühlt näher als die heutige Straße es tut, bis zur Etablierung der Länder Baden und Hessen 1806 mussten ihn die Leute nehmen, wenn sie Amtliches in der zuständigen Zent Eberbach zu erledigen hatten. Auch ihre Verstorbenen konnten sie nur hier beerdigen, bis Hebstahl 1831 dem Kirchenbezirk Beerfelden zugeschlagen wurde. Noch heute heißt dieser Waldbereich "Totenweg".

Hohlwege sind über Jahrhunderte genutzte frühere Verbindungen zwischen den Orten. Um 1900 begann der systematische Wegebau zur besseren Erschließung des Waldes, geplant noch für Pferdefuhrwerke.

Einzelne Abschnitte wurden nach Gebot versteigert, wer den Zuschlag bekam, musste diesen Bereich innerhalb von drei Jahren fertigstellen, befestigt mit dem heimischen Sandstein: "In Handarbeit", erinnert Hubert Richter, "Bagger gab es noch nicht." Heute gibt es im Eberbacher Stadtwald 240 km befestigte Wege und 130 km ausgewiesene Wanderwege.

Zum Bannwald am Imberg kommt man vom Parkplatz ‚Weißer Sandweg‘ an der L 2311 über den Waldweg zur Wasseraufbereitungsanlage, dem anschließenden asphaltierten Talweg und der Abzweigung am Hinweisstein "Hebstahl".

Mit Bannwald bezeichnet man in der Forstwirtschaft ein Wald-Areal, das sich selbst überlassen bleibt, ohne menschliches Eingreifen. Eine Art Urwald, der im Fall Eberbach noch im Werden ist.

Noch sind die Folgen der einstigen Nutzung erkennbar. Buchen, Birken, Hainbuchen und was sonst noch wächst, sind keine Stämme, die aus Sämlingen entstanden sind, sondern sogenannte "Stockausschläge". Bis in die 1920-er Jahre war hier Niederwald:

Die Austriebe aus den Wurzelstöcken wurden regelmäßig geschnitten und erzeugten neue Austriebe. Statt Bäumen entstanden strauchähnliche Gewächse.

In Eberbach nutzte man das Gebiet noch zusätzlich als "Hackwald". Weil landwirtschaftliche Flächen knapp waren, wurden hier Flächen mit Brandrodung urbar gemacht.

Nach dem Hacken konnte man im ersten Jahr Buchweizen säen, im zweiten Roggen, anschließend ließ man wieder Wald wachsen. Noch immer kann man die Reste der kleinen Stützmauern zur Einebnen der Flächen erkennen. 1998 wurden die ursprünglichen 17 Hektar Bannwald auf etwa 60 Hektar erweitert.