Eberbach. (StvE/by) Die ersten vorwitzigen Blättchen zeigen sich schon jetzt. Aber wenn im März und April das markante Wildkraut bei uns überall aus dem Boden sprießt, ist es nicht verwunderlich, dass viele Restaurants und Gaststätten in Eberbach nicht nur einen Platz dafür in der Speisekarte reservieren, sondern dem Bärlauch sogar ein kulinarisches Programm widmen – die Eberbacher Bärlauchtage am Neckar und im Odenwald. Sie finden vom 12. März bis 10. April statt.

Bereits bei den Germanen und Kelten war der Bärlauch, diese Mischung aus Schnittlauch, Zwiebel und Knoblauch, eine beliebte Gewürz- und Heilpflanze.

Jahrzehntelang war diese Pflanze unauffällig in der Gastronomie. Mittlerweile ist der Bärlauch wieder in den Küchen angekommen. Einige Gastronomen, Bäckereien und Metzgereien von hier bieten eigene genussreiche Bärlauchkreationen an. Wer unter kundiger Anleitung und zusammen mit anderen selbst Bärlauch sammeln möchte, hat bei einer geführten Wanderung in die Eberbacher Bärlauchbestände Gelegenheit dazu: Am Samstag, 12. März, um 10 und 14.30 Uhr sowie am Sonntag, 10. April, um 10 und 14.30 Uhr. Treffpunkt ist jeweils der Parkplatz "Grüner Baum". Die Führung ist kostenlos. Wer teilnehmen möchte, muss sich an die aktuell geltenden Corona-Verordnungen halten. Um Voranmeldung bei der Touristinformation wird gebeten.

Beim Bärlauchmarkt war früher die Stadthalle proppenvoll. Archivfoto: Martina Birkelbach

Blickt man zurück auf die Anfangsjahre der Bärlauchtage, ist das, was dieses Jahr angeboten wird und bereits in den letzten Jahre angeboten wurde, eher bescheiden, galt Eberbach doch im letzten Jahr des 20./Anfang des 21. Jahrhunderts als "Bärlauchhauptstadt Deutschlands".

"Eberbach hatte ein Alleinstellungsmerkmal", erinnert sich Rolf Wieprecht, der mehrere Jahre federführend gewesen war. Die Idee zu den Bärlauchtagen hatte Dr. Harald Wölfel-Schramm. Damals war Bärlauch nicht groß bekannt, was sich allerdings schnell ändern sollte.

Viele Gastronomen und Metzger machten bei den Bärlauchwochen mit, stellten eine eigene Speisekarte für die Bärlauchsaison zusammen, machten Bärlauchwürste, Bärlauchpralinen und vieles mehr. Ganze Tourismuspakete inklusive Übernachtungen und geführter Bärlauch-Wanderungen wurden angeboten. "Da kamen samstags über 50 Leute zu den Wanderungen", so Wieprecht. Später kamen auch noch Kutschfahrten in die Bärlauchgebiete hinzu.

Ein fünfseitiger Bericht in einer Gartenzeitung machte die Eberbacher Bärlauchtage bundesweit bekannt, auch das Fernsehen kam. Die Eröffnung im Ratssaal mit Fachvorträgen lockte Besucher aus dem weiteren Umkreis an. Bei der anschließenden Verköstigung platzte der Saal der Stadthalle aus allen Nähten. Es gab sogar eine Bärlauchprinzessin. Und Rolf Wieprecht hatte ein Büchlein mit Bärlauchrezepten herausgegeben, das sich großer Nachfrage erfreute. Die Bärlauchtage waren eine Erfolgsgeschichte, wurden von anderen Städten nachgeahmt. Währenddessen wurde das Angebot in Eberbach im Lauf der Jahre immer weniger, zogen sich Aktive zurück.

Vielleicht bietet eine Zeit, in der die die Deutschen den Urlaub im eigenen Land entdecken, die Chance auf eine Wiederbelebung der einstigen Erfolgsgeschichte "Eberbacher Bärlauchtage".

Info: Weitere Informationen zu den Bärlauchtagen 2022 gibt es unter www.eberbach.de sowie bei der Tourist-Information Eberbach unter Telefon (0 62 71) 87 242.