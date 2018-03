Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. 12 Uhr Mittag im Herzen der Stadt. Am Lindenplatz setzt das Glockenspiel ein, von den Kirchtürmen ertönt das Mittagsgeläut. Rudi Zemrock ist vorbereitet. Sein Gasthaus "Zum Adler" ist eines von fast zwanzig Speiselokalen, Restaurants, Imbissen, die mittags allein in der Innenstadt um Gäste werben. Chinese, Italiener, Griechen, Türken, dazu fast zehn Gasthäuser mit überwiegend deutscher Küche liegen in Eberbach nur ein paar Schritte voneinander entfernt. Rudi Zemrock ist seit 10 Uhr in der Küche, hat seine Lieferung an frischem Fleisch und Salat in Empfang genommen und vorher noch eingekauft, was gerade fehlt, Brot, Öl, Milch. Vor nahezu 25 Jahren hat der ehemalige Heilerziehungspfleger sein Hobby zum Beruf gemacht und zugeschlagen, als in der Hauptstraße der "Adler" zum Verkauf stand. Seitdem ist er Wirt und Küchenchef und bekocht hier eine überwiegend treue Stammkundschaft mit Gerichten, die auf den Speisekarten eher selten zu finden sind: Schweinskopfsülze mit Bratkartoffeln, saure Nieren mit hausgemachten Spätzle, Schnitzel in der Pfanne zubereitet.

Die Gäste kommen in der Mittagspause aus Büros, Banken und Geschäften der Umgebung, manche zwei- bis dreimal die Woche; eine Dachdeckerfirma kehrt einmal die Woche im "Adler" ein, wenn die Mitarbeiter hier zu tun haben. Zemrock kennt die meisten, er weiß, für wen er kocht, viele Gäste sind schon alte Bekannte. Zemrock muss da schmunzelnd an eine Dame denken. Wenn die mittags auftaucht, "wissen wir schon: Suppe warm machen!"

In der kleinen, holzgetäfelten Gaststube können an sechs Holztischen bis zu dreißig Personen Platz nehmen. Im Radio läuft ein regionaler Sender, Popmusik, die Tischdecken sind aus Stoff und geblümt, die Blumen in den Glasvasen immer frisch. Im Sommer stehen draußen in der Hauptstraße vier weitere Tische mit 16 Sitzplätzen. Dann lässt sich zu Mittag auch Laufkundschaft bei Zemrock nieder - angesprochen durch seine mit den wechselnden Tagesmenüs beschriebenen Tafeln, die an Hauswand und Eingang verteilt sind.

Gut gefahren mit "gut bürgerlich": Adler-Wirt Rudi Zemrock. Fotos: Jutta Biener-Drews

Wer bei ihm einkehrt, bevorzugt es "gutbürgerlich", hebt sich der Adler-Wirt von der Angebotsfülle ab. "Damit bin ich immer gut gefahren". Zemrock möchte, dass es bei ihm schmeckt "wie bei Muttern", er hat’s nicht so mit "hoch gestyltem Essen", und zu teuer darf es auch nicht. Die Preise fürs Tagesessen mit Suppe und Salat bewegen sich bei ihm unter zehn Euro. Frisches Gemüse, Frikadellen, Gulasch mit Knödel, freitags Fisch mit frischem Kartoffelsalat. Für seine "Sauren Nieren" kommen "manche sogar extra". Konkurrenz? Ach wo. "Das gibt’s doch sonst nirgends!" Und natürlich sein Cordon bleu. Darauf hält sich der Küchenchef was zugute. "Neue Füllungen auszuprobieren, ist mein Steckenpferd", zählt Zemrock auf, was er jahreszeitlich wechselnd alles in die Pfanne schmeißt. Die Kombination Camembert/Preiselbeer oder Schinken/Schafskäse gibt’s bei ihm durchgängig.

Das "Adler"-Personal gehört überwiegend zur Familie: Schwester und Schwägerin sind für den Service zuständig, die Nichte macht mit, nur in der Küche beschäftigt Rudi Zemrock jetzt zusätzlich eine Beiköchin. Er selbst ist also der einzige Mann im Team. Früher, erinnert er sich, gab es noch mehrere Stammtische in seinem Gasthaus. Heute ist noch einer übrig. Donnerstags bis kurz vor dem Mittagsläuten sitzen da Herren im Alter zwischen 75 und 85 Jahren zum Frühschoppen beisammen. Ein abendlicher Würfelstammtisch steht aus Altersgründen schon auf wackligen Beinen. Die Zeit der Stammtische, erlebt der bald Sechzigjährige, ist vorbei. Aber in den Kreis seiner Stammgäste stößt mittlerweile auch die junge Generation vor: Auch die Jugend lerne seine gut bürgerliche Küche langsam wieder schätzen, in der Gaststube herrsche ein guter Altersmix. Auch wenn für junge Leute das Kochen "wie bei Muttern" vermutlich nicht mehr viel mit dem Geschmackserlebnis der Ü60-Generation gemein hat.

Um 13.30 Uhr ist der Ansturm vorbei, die Gäste müssen zurück an die Arbeit. Um 14.30 Uhr schließt der Adler-Wirt seine Küche bis 17 Uhr. Für Rudi Zemrock, der gleich um die Ecke wohnt, ist so lange relaxen angesagt.