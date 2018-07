Um die mögliche Zukunft des Eberbacher Hallenbads geht es bei dem Informationsnachmittag am 23. Juli ab 17 Uhr in der Stadthalle. Foto: Birkelbach

Eberbach. Soll das Hallenbad abgerissen und neu gebaut werden? Reicht eine Sanierung? Gibt es Alternativen dazwischen - und was kosten die einzelnen Möglichkeiten? Zu Fragen wie diesen wollen die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Stellung nehmen bei einer Informationsveranstaltung zum Thema "Hallenbad" am Montag, 23. Juli, ab 17 Uhr im großen Saal der Stadthalle (Leopoldsplatz 2). Vorgesehen ist nach einer Begrüßung der Besucher das Vorstellen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die zu diesem Themenkomplex in Auftrag gegeben worden ist. Als drittes schließt sich die Möglichkeit zu einer Fragerunde an. Bürgermeister Peter Reichert lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie weitere Interessierte zu diesem öffentlichen Informationsangebot der Stadt ein.