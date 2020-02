Eberbach. (by) Kaum sind die närrischen Tage vorbei, befassen sich die Eberbacher Gemeinderäte wieder mit ernsteren Themen. In der Sitzung geht am Donnerstag es ab 17.30 Uhr unter anderem um den Dauerbrenner Hallenbad, das Flächenmanagement für Bauplatzgrundstücke, die Erlasse von Förderrichtlinien zum Fassadenprogramm "Altstadt" und von örtlichen Bauvorschriften für Neckarwimmersbach sowie zwei Minderheitenanträge.

Der eine Minderheitenantrag betrifft die Sauberkeit in Eberbach. Die Stadt sei an vielen Plätzen und Straßenabschnitten nicht sauber, zum Teil sogar vermüllt und biete für Einheimische wie Gäste kein adrettes Erscheinungsbild, so ihr Vorwurf. Nachdem der Gemeinderat am 25. Oktober 2018 den Antrag von Klaus Eiermann (SPD), Michael Reinig (FW), Michael Schulz (CDU) und Peter Stumpf (AGL) mit 18 zu 2 Stimmen angenommen hat, war die Verwaltung am Zug, Lösungen zu erarbeiten. Diese sollen morgen vorgestellt werden.

Die Stadtreinigung, so die Vorlage der Verwaltung, erfolge durch drei bis vier Mitarbeiter des Bauhofs. Die Aufgaben bestünden aus dem Entleeren von Mülleimern, Hundetoiletten und dem Einsammeln von Abfall sowie Kehren. Die Erfahrungen der Mitarbeiter würden zeigen, dass die Verunreinigung der Flächen durch Passanten stetig zunehme.

Verpackungen würden achtlos weggeworfen, Hundekot häufig nicht entfernt oder im Beutel in die Grünflächen geworfen. Auch würden sich einige Grundstückseigentümer nicht ausreichend um die Reinigung der angrenzenden Grundstücksflächen bemühen. Damit die Bürger nicht mit zusätzlichen Gebühren belastet würden, lege die Stadtverwaltung bei den zu ergreifenden Maßnahmen großen Wert auf preiswerte oder kostenneutrale Maßnahmen.

Den zweiten Minderheitenantrag hatten die Freien Wähler am 25. November 2019 gestellt. Sie beantragten, die Stadt solle – beginnend im ersten Halbjahr 2020 – ein nachhaltiges Mobilitätskonzept für die Stadt und die Ortsteile entwickeln, mit dem der Personennahverkehr umweltverträglicher gestaltet werden könne. Ein solches Konzept bedeute auch eine maßvolle Reduzierung des dominierenden Pkw-Verkehrs, wo es sinnvoll und möglich ist.

Ferner sollen die Räte den Erlass von örtlichen Bauvorschriften für Neckarwimmersbach beschließen. Die Verwaltung hat hierfür den Entwurf einer Satzung ausgearbeitet. Geregelt werden darin unter anderem Dächer und Dachformen, Wandflächen, Einfriedungen, Werbeanlagen, Automaten, Garagen und Stellplätze sowie die Erhaltung von Gartenflächen.

Daneben geht es auch noch um ein paar Personalien. So soll der Gemeinderat jeweils der Wahl des Abteilungskommandanten und seines Stellvertreters der beiden Abteilungswehren Lindach und Friedrichsdorf zustimmen. Nach dem Tod des langjährigen Rockenauer Ortsvorstehers Hans Leistner sollen nun ein neuer Ortsvorsteher und ein Stellvertreter vom Gemeinderat gewählt werden. Vom Ortschaftsrat vorgeschlagen wurden Dieter Redder und Sascha Köhler.