Von Felix Hüll

Eberbach. An der Dr.-Weiß-Grundschule startet nach den Herbstferien ein Projekt Bläserklasse, das Kindern die Möglichkeit gibt, unter günstigen Rahmenbedingungen direkt in ihrer Schule ein Instrument (kennen) zu lernen. Dabei greifen gleich mehrere Eberbacher Institutionen Hand in Hand ineinander.

Auf Anregung des Eberbacher Posaunenchors kam das Vorhaben zustande. Die Bläser hatten sich bereits Anfang 2020 vorgenommen, die Nachwuchswerbung in die Schulen zu tragen. Dabei kam den Musikern jedoch Corona dazwischen.

Mit den seitherigen Lockerungen wurde die Bläserklassen-Idee wieder realistisch. Armin Muff sowie Björn Becker vom Posaunenchor gingen’s an: Einen Vormittag lang stellten sie jetzt den Mädchen und Jungen in der Dr.-Weiß-Schule vor, wie Blasmusik handgemacht entsteht, was man dazu alles braucht und wie das funktioniert.

Erste Erfahrungen mit einem Blasinstrument sollen die Kinder selbst mit der „Schlauchtrompete“ machen. Foto: Stefan Weindl

Dass dabei erst mal nicht Trompete und Posaune die Hauptrolle spielten, sondern Gummischläuche und Trichter – das musste Björn Becker natürlich näher ausführen. Wie man mit Atemluft und entsprechend durch den Mund erzeugtem Druck Töne erzeugt, ließ Becker die Schüler selbst ausprobieren, nachdem er je 1,30 Meter lange Gartenschlauchabschnitte, Trompetenmundstücke sowie Trichter verteilt hatte.

Dieser Vorführtermin war wegen der Herausforderungen Hygienevorschriften, Desinfektion der mitgebrachten Schau- und Ausprobierobjekte sowie der Anmeldeformulare wegen nicht ganz so einfach. Und er hatte einen gewissen Vorlauf. Er erforderte auch das Abstimmen der daran Beteiligten: neben Posaunenchor und Schule gehörten dazu die Musikschule Eberbach sowie für die Eberbacher Kirchenmusik Pfarrer Gero Albert (auch Kunstfreundevorsitzender) und Kantor Andreas Fauß. Ein erstes Treffen war Ende Juni in Dr. Weiß-Schule vorausgegangen, an denen Musikschulleiter Tobias Soldner, Anne Bergmann für die Dr.-Weiß-Schule, Albert, Fauß, sowie für den Posaunenchor Muff und Becker teilnahmen.

Da eine Abordnung des Posaunenchors auch am Jahreseingangsgottesdienst der Dr. Weiß-Schule teilnahm, nutzte man die Möglichkeit, unter Schülern und ihren Eltern für die geplante Bläserklasse zu werben. Becker erinnert sich an eine "sehr positive Resonanz bei den Schülern" und stellte dies jetzt wieder bei der Instrumentenvorstellung fest.

Von der ersten bis zur sechsten Schulstunde weckten Björn Becker mit seiner Trompete und Armin Muff mit der Posaune Neugier und Interesse, erste Bläser-Erfahrungen zu sammeln.

Nun soll es nach den Herbstferien im November richtig losgehen: Musikschullehrer Stanislav Klimov aus Schönau wird jeden Donnerstag zur sechsten Schulstunde diese Bläserklasse unterrichten, begleitet von einem Mitglied des Posaunenchors. Es ist damit kein eigener Nachmittagstermin einer AG, sondern noch im Verbund mit dem Vormittagsschulunterricht.

Klimov verfügt bereits über Erfahrung mit verschiedenen anderen Bläserklassen. Die Leihinstrumente für den Unterricht stellt die Musikschule Eberbach zur Verfügung.

Der Posaunenchor erhofft sich, dass manche Schüler so den Weg zu ihm finden.

Darüber hinaus bestehe großes Interesse an weiteren "Jungbläsern" egal welchen Alters, gerne auch Erwachsene.

Info: Armin Muff, Obmann, Telefon 06271/6445