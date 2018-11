Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Im Saal, im Foyer, auf der Galerie, im Konferenzraum - dicht bei dicht waren die Stände der insgesamt 66 Aussteller in der Stadthalle platziert. Eine große Vielfalt an Selbstgemachtem gab es auch beim diesjährigen Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt wieder zu bestaunen und zu erwerben. Am Wochenende ging er zum 7. Mal unter der Regie des Eberbacher Lions-Clubs über die Bühne.

Lions-Präsident Timo Grüber und Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Kleeberger eröffneten am Samstagmorgen den Markt. "Viel Herzblut steckt da in jedem Produkt, viel Kreativität und Kunst", bescheinigte Grüber den Hobby-Kunsthandwerkern.

Der Erlös aus Eintrittskarten und Bewirtung mit Kaffee und Kuchen komme zu 100 Prozent wohltätigen Zwecken zugute, informierte er. Die Organisation der Veranstaltung lag auch in diesem Jahr wieder in den bewährten Händen von Renate Tagliarina.

Ob Keramik-Windlicht oder Baby-Höschen, Silberschmuck oder geklöppelter Christbaumbehang: der Kreativmarkt präsentierte sich wieder in überwältigender Vielfalt.

Ob gehäkelt, genäht oder gefilzt, geklöppelt, gedrechselt, gefaltet, gebacken, gesteckt - die Auswahl an Dekorativem und Praktischem, Traditionellem und Kuriosem für Advent, Weihnachtszeit und das übrige Jahr war schier überwältigend. Und nicht nur zum Betrachten und Kaufen lud die Ausstellung ein. An manchen Ständen ließ sich der Herstellungsprozess der Produkte live miterleben, an anderen war gar Selbst-Hand-Anlegen erwünscht.

Bei Thomas Winkler aus Obrigheim gab es gedrechselte Kerzenständer und Windlichter aus heimischen Obsthölzern zu bewundern. Dabei fand auch so manches wohlgestaltete Stück aus dem Altglascontainer eine neue, kunstvoll in Szene gesetzte Verwendung. Am Wochenende konnte man Winkler bei der Herstellung hölzerner Fingerringe auf einer alten fußbetriebenen Drechselbank zuschauen. Er sei bereits zum dritten Mal beim Kunsthandwerkermarkt dabei, verriet er, "aber zum ersten Mal mit der Drechselbank."

Neu im Kreise der Aussteller war Marina Blickensdorf aus Bruchsal. Während ihr Ehemann weihnachtliche Holzdeko samt funkelnder LED-Beleuchtung gefertigt hatte, lud sie die Besucher ein, Kerzen einmal selbst zu marmorieren. Dazu genügten ein paar Tropfen verschiedenfarbiger Marmorierfarben auf Ölbasis "in Eberbacher Leitungswasser": Eine einfache weiße Kerze, langsam hinein getaucht, verwandelte sich vor den Augen der Zuschauer im Nu in ein farbenfrohes Unikat.

Über großen Zuspruch konnte sich auch Annemarie Vogel aus Weinsberg freuen: ihre selbst hergestellten 25 Plätzchensorten und Pralinen, Marmeladen und Sirupe fanden reißenden Absatz. Daneben informierten Hobby-Künstlerinnen über die Herstellung hübschen Schmucks aus Silber oder Edelstahl. Andere boten weihnachtliche Engel aus Treibholz, Rinden oder Weinreben an. Lampenschirme aus echten Straußeneiern zauberten warmes Licht in eine Ecke des Saals. Objekte aus Metall und farbigem Glas harrten ihrer Platzierung an sonnigen Orten. Geschmackvoll verzierte Tisch- und Türkränze machten Lust auf Advent, bunte Kartonschachteln boten sich zur Verpackung kleiner Weihnachtsgeschenke an.

Andreas Held aus Eberbach präsentierte Fotokarten und Kalender, Veronika Bergmann aus Beerfelden demonstrierte ihre bei einem Österreicher Holzbildhauer erlernten Schnitzkünste und Inge Mechler aus Buchen hatte jede Menge selbst genähter Baby-Kleidung im Angebot. Häkelmützen und Puppenkleider, duftende Seifen, Nikolaus-Servietten, gestrickte Kuscheltiere, Schafwollfilz-Taschen, Keramik-Windlichter und, und, und ließen die Herzen der Kreativmarkt-Besucher allesamt höher schlagen.