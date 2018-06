Eberbach. (ewa) Ganz spezielle Themen haben Passanten am Infostand des CDU-Ortsverbandes auf dem Leopoldsplatz angesprochen. Viele Menschen, die am Samstag auf dem Wochenmarkt dort eingekauft hatten, nutzten das Angebot, sich bei CDU-Vorstandsmitgliedern und Gemeinderäten über Missstände in Eberbach zu beschweren und mit ihnen zu diskutieren, was man besser machen könne.

Wie die zweite Ortsverbandsvorsitzende Heike Bode berichtet, wurde am Stand über Verkehrsprobleme in Eberbach, unzureichende Parkmöglichkeiten und die Müllsituation diskutiert. Da waren die schadhaft gewordene Pflasterung in der Altstadt, der entfernte Verkehrsspiegel an der Scheuerbergstraße oder an der Ausfahrt Neckarstraße in die B 37, das wilde Parken an Gehwegen, so dass Fußgänger kaum noch vorbeikommen sowie Probleme bei der Stadtentwicklung. In der Kellereistraße gebe es immer weniger Geschäfte. Die Verkehrsführung für Radfahrer an der Rosenturmgarage sei vor allem für Touristen "recht undurchsichtig" und verbesserungswürdig. In Sachen Windkraft sprachen sich einige Bürger dafür aus, die Mehrzahl sei jedoch "eher dagegen".

Beim Thema Flüchtlingspolitik allerdings mussten die CDU-Gemeindevertreter passen. Da wurde den Gesprächspartnern beschieden, "das sei allein Sache des Bundes". Ein ganz aktuelles Thema waren die recht hübsch anzusehenden Wildblumenrabatten an Straßeneinmündungen, Ortsein- und -ausgängen, die vermehrt angelegt werden sollen. Einer Pressemitteilung hätte man jedoch entnommen, dass diese Aktion die Stadt an die 45.000 Euro kosten würde. "Weshalb so teuer?" wurde erstaunt gefragt.

Stadtrat Michael Schulz erklärte, die CDU mache dieses Gesprächsangebot zweimal im Jahr und "nicht nur vor einer Wahl". Der Ortsverband wolle für die Bürger da sein und erfahren, wo sie der Schuh drückt. Schulz und seine Parteifreunde freuten sich, dass das Angebot so rege angenommen wurde.