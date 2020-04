Eberbach. (MD) Im Pavillon in der Neckaranlage unterhalb der Stadthalle stehen seit kurzem keine Sitzbänke mehr. "Im Pavillon gab es vermehrt unerlaubte Personenansammlungen", sagt Leander Schmitt vom städtischen Bauamt auf Nachfrage. Ärger gab dort aber schon vor der Ausbreitung des Corona-Virus und den damit einhergehenden Beschränkungen.

Daher entfernte der Bauhof nun die Bänke in dem vor Wind und Wetter schützenden Unterstand. "Vorübergehend", wie Schmitt erläutert.

Die Nachbarschaft ist darüber alles andere als unglücklich. Denn immer wieder sei es besonders in den Frühjahrs- und Sommermonaten in dem Pavillon abends und nachts zu "ausufernden" Feiern mit reichlich Alkohol trinkenden jungen Leuten und entsprechender Lärmbelästigung gekommen, so eine Anwohnerin. Mehrfach habe sie daher die Polizei gerufen. Häufig hätten auch Stadtmitarbeiter Hinterlassenschaften wie teils zerbrochene Schachteln und Pizzakartons wegräumen müssen.

Die Frau hofft, dass jetzt erstmal Ruhe herrscht. Zwar könnten sich die Feiernden auch auf den Bänken neben dem Unterstand niederlassen, doch das sei bei Regen "nicht so gemütlich".