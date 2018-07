Von Martina Birkelbach

Der neue, vom Lions-Club finanzierte, Wasserspielplatz bei der Neckarbrücke kommt bestens an. Bei schönem Wetter tummeln sich dort unzählige Kinder. Was allerdings bei einer Leserin nicht so gut ankommt, sind die parkenden Autos der Eltern direkt gegenüber des Spielplatzes. Halb auf dem Bürgersteig, halb auf der Straße steht dort oft eine ganze Reihe Autos. "Ich finde das sehr gefährlich, wenn die Kinder dann kommen und gehen und über die Straße laufen", so die Leserin aus Rockenau. Immerhin ist dort - von der Beckstraße und der Neckarbrücke (L 595) her in die Rockenauer Straße - meist reger Verkehr.

Dem Leiter des Ordnungsamts, Rainer Menges, ist die Situation bekannt: "Als der Spielplatz aufgepeppt wurde, war uns klar, dass mehr Besucher und Fahrzeuge kommen würden; wir haben es am 11. Juli in die Verkehrsfahrt mit dem für die Straße zuständigem Rhein-Neckar-Kreis aufgenommen." Der einstimmige Tenor lautete "beobachten".

Und das wird derzeit von der Stadt gemacht. "Wenn dann Maßnahmen nötig sein sollten, wird nachgearbeitet", so Menges. Das Parken an der Rockenauer Straße ist jedenfalls nicht verboten, "solange es keine Probleme gibt". Was allerdings verboten ist, ist das Parken halb auf dem Gehweg. Wobei natürlich durch volles Parken auf der Straße der Begegnungsverkehr, insbesondere mit Bussen, wieder schwieriger wird; aber auch das werde beobachtet und eben gegebenenfalls "nachgebessert".

Ganz klar ist für Menges, dass Gefahren aus dem Weg gegangen werden können, wenn Eltern und Kinder nicht direkt vom Spielplatz aus die Straße zum Auto überqueren, sondern einen kleinen Umweg machen und den Zebrastreifen nutzen. "Ich habe darauf auch schon Mütter angesprochen", so der Leiter des Ordnungsamts.

Ebenfalls wird vom Ordnungsamt die Sauberkeit überwacht. "Ganz schlimm ist es, wenn Glassplitter auf dem Spielplatz sind - das ist leider oft der Fall. Dann lassen wird den Platz immer sofort reinigen."