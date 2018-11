Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. 12. Juli 1849: Gesucht wird ein Mann, schlank, blond, besonderes Merkmal: gute Zähne. Vor Einführung der allgemeinen Krankenversicherung offenbar keine Selbstverständlichkeit, und die war 34 Jahre später auch eine Reaktion darauf, was da grade vor sich ging: In Baden war Revolution. Der Eberbacher Schmied Hiob Daniel Backfisch hatte seine republikanische Gesinnung offen gezeigt, unter anderem durch revolutionär angehauchte Gedichte und als Gefolgsmann des radikaldemokratischen Gustav Struve. Die Revolution wurde niedergeschlagen, Backfisch war "wegen hochverräterischen Aufruhrs" zur Fahndung ausgeschrieben wie auch der "Eberbacher Weinhändler Theodor Frey".

Seit einem Jahr "rummste es in der Gegend", sagt Dr. Rüdiger Lenz auf seinem Volkshochschul-Vortrag über die Demokratiebewegungen im Südwesten.

In seinem Vortrag zur VHS-Herbstveranstaltungsreihe zeigte Stadtarchivar Dr. Rüdiger Lenz (Mitte) auch die Portraits der ersten Eberbacher Stadträtinnen Lina Bussemer und Margareta Steinmetz , beide von der SPD.

Der etwas sperrige Untertitel "Vom Untertan zum/r BürgerIn" ist keine gender-korrekte Formulierung sondern soll darauf hinweisen, dass die hart erkämpften Bürgerrechte erst einmal nur für Männer galten.

Das war offenbar so selbstverständlich, dass es gar nicht eigens erwähnt wurde. Mehr soziologisch als historisch will Eberbachs Stadtarchivar die Entwicklung nachzeichnen.

In der Gesellschaftsordnung des Mittelalters bestimmte die Zugehörigkeit zum jeweiligen Stand das Leben: die einfachen Leute, die Totengräber, Kesselflicker, die Schäfer und Turmwächter: alle gering geschätzten Tätigkeiten galten als un-ehrlich. Leibeigene Bauern hatten neben den Abgaben auch Frondienste zu leisten. Legitimierte Zwangsarbeit.

Deutlich über Handwerkern, Krämern und Beamten standen die wohlhabenden Bürger (die es in Eberbach so nicht gab, sagt Lenz), über ihnen Klerus und Adel. Frauen wurden im Minnesang idealisiert. Im Alltag waren sie weitgehend abhängig vom Mann. So etwas wie politische Mitbestimmung existierte nur an der Spitze des Reiches: in der Wahl des Kaisers durch die Kurfürsten.

In den Städten etablierte sich eine eigene Verwaltung: wenige Familien (teils auch miteinander verwandt) stellen in Eberbach Rat und Stadtgericht. 1361 halbiert Pfalzgraf Ruprecht die Zahl der Bürgermeister auf zwei: Wickel Becker und Gerung Hetzels Sohn; die Bürger sollen ihnen gehorsam sein und sie nicht mit "Argwillen" hintergehen.

Im 16. Jahrhundert verändert sich die Gesellschaft. Von Süddeutschland bis Ostpreußen rebellieren die rechtlosen und ausgebeuteten Bauern. Sie berufen sich auch auf Luthers Grundsatz von der Freiheit des Christenmenschen. Luther aber verurteilt den Aufstand. Gegen die Berufsheere der Fürsten hatten die unerfahrenen Bauern mit ihren Mistgabeln und Sensen keine Chance. So wenig wie Frauen vor der Inquisition, wenn sie als angebliche Hexen für Missernten, Krankheit oder Viehsterben verantwortlich gemacht, einem "Gottes-Urteil" überantwortet oder verbrannt wurden.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erstarken liberale und nationale Bewegungen. Auch wenn in Baden der Aufstand scheiterte, kam die Revolution dennoch: von oben. Die erste Badische Verfassung vom 29. August 1818 schützte Freiheit und Eigentum der Bürger, sieht eine gleiche Verteilung der Lasten und Pflichten vor und definiert die Schranken der Gerichtsbarkeit. Das Bürgerrechtsgesetz von 1831 gesteht "Bürgerstöchtern und anderen Frauenspersonen" zwar das Bürgerrecht zu. Davon wirklich Gebrauch machen können sie allerdings nur, wenn sie sich "mit einem Gemeindebürger verheirathen".

Den Kampf um das Frauenwahlrecht unterstützen die Sozialdemokraten. 1912 sind sie stärkste Partei im Reichstag. Ab November 1918 galt das "gleiche, geheime, direkte, allgemeine Wahlrecht" ausdrücklich auch für Frauen. Bis sie aber auch an politische Ämter gelangen, dauert es allerdings. Die ersten Stadträtinnen in Eberbach zeigt Dr. Lenz im Bild: Karoline Bussemer (von 1952 bis 1975) und Margareta Steinmetz (1959-2002, sie saß auch im Kreistag), beide SPD.