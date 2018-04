Von Christofer Menges

Eberbach. Niedrige bis gar keine Zinsen, immer mehr Regeln und die fortschreitende Digitalisierung - die Banken, vor allem die kleineren regionalen, stehen vor großen Herausforderungen. Die Volksbank Neckartal als eine der hundert größten von 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland sieht sich dennoch auf einem guten Weg. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und deshalb ist unsere Bank auch in diesem schwierigen Umfeld gut aufgestellt", sagte Vorstandsvorsitzender Ekkehard Saueressig bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2017 am gestrigen Dienstag in der Eberbacher Geschäftsstelle: "Wir setzen auf Kontinuität und Nachhaltigkeit."

Den Genossenschaftsvertretern soll bei der Versammlung am Dienstag, 12. Juni, um 19 Uhr in der Eberbacher Stadthalle wie im Vorjahr eine Dividende von vier Prozent vorgeschlagen werden. Auch mit der Entwicklung im laufenden Jahr zeigte sich der Bankdirektor zufrieden.

Bei den Bilanzkennzahlen für 2017 bewegt sich die Volksbank in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Bilanzsumme stieg um 4,2 Prozent auf fast zwei Milliarden Euro. Der Bilanzgewinn sank von 1,9 auf 1,8 Millionen Euro. Das Eigenkapital wurde um zwei Millionen auf 108 Millionen Euro erhöht. Die Zahl der Genossenschaftsmitglieder stieg um 385 auf mehr als 46.000 ; das sind mehr als die Hälfte der gut 80.000 Kunden der Bank. Die Zahl der Mitarbeiter sank von 376 auf 350. Neu im Bankvorstand ist seit Anfang des Monats der aus Gaiberg stammende promovierte Wirtschaftswissenschaftler Achim Himmelmann (35).

Volksbank Neckartal Bilanzsumme 1,991 Mrd. € (+4,2 %) Kundenkredite 1,214 Mrd. € (+6,6 %) Kundeneinlagen 1,559 Mrd. € (+2,8 %) Zinsergebnis 40,7 Mio. € Bilanzgewinn 1,828 Mio. € Genossenschaftsmitglieder 46.015 Mitarbeiter 350 Geplante Dividende für 2017 4 %

Trotz zunehmender Digitalisierung setzt die Volksbank nach wie vor auf den persönlichen Kontakt. Nachdem 2016 fünf Geschäftsstellen geschlossen worden waren, blieb es im Vorjahr bei 30 Geschäftsstellen im gesamten Geschäftsgebiet zwischen Gaiberg, Eberbach und Waibstadt. Dazu kommen vier Selbstbedienungsfilialen sowie Online- und Telefonbanking rund um die Uhr.

Um die persönliche Beratung zu verbessern, führte die Bank einen an einer DIN-Norm orientierten, so genannten "FinanzDialog" ein, der Bestandsaufnahme, Haushaltsplan, Analyse, Kundenziele, Finanzkonzept und regelmäßige Überprüfung umfasst. "So lange unsere Kunden unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und wir keine roten Zahlen schreiben, sind wir bestrebt, vor Ort zu bleiben", sagte Vorstandsvorsitzender Saueressig. Bedarf an persönlicher Beratung sehe er auch in Zukunft, sowohl bei jungen Leuten als auch bis ins hohe Alter.

Probleme seien die nach wie vor historisch niedrigen Zinsen und die "beinahe erdrückende Regulatorik", wie der Bankdirektor sagt. Neue EU-Marktrichtlinie, EU-Marktverordnung, Zahlungsdiensterichtlinie und Datenschutzverordnung: "Wir müssen 100 Datensätze erheben, um 100 Euro gefährdeten Kredit zu sichern", sagt Saueressig, "momentan sind wir in Deutschland in Absurdistan." Die Regeln griffen massiv in die Wirtschaftlichkeit der Banken ein. Und die Kunden zahlten am Ende für Anpassungen mit, die sie häufig nur am Rande beträfen.

Dazu lässt die Niedrigzinspolitik der europäischen Zentralbank das Sparen kaum noch lohnenswert erscheinen: "Vor zehn Jahren hatten unsere Kunden noch rund 30 Millionen Euro mehr ans Zinserträgen als heute und damit haben sie auch weniger Mittel für Anschaffungen, Urlaube oder Altersvorsorge", so Saueressig. Ein schnelles Ende der seit fast zehn Jahre andauernden Niedrigzinsphase sehe er derzeit aber trotz allem nicht.

Neben ihrem Kerngeschäft ist die Volksbank auch im Reise- und Immobiliengeschäft tätig. Im bankeigenen Reisebüro konnte der Umsatz laut Vorstand Ralf Gallion trotz Konkurrenz durch Internetanbieter, Streiks und Fluglinienpleiten auf Vorjahresniveau gehalten werden. Im Immobiliengeschäft sei der Umsatz zuletzt rückläufig gewesen. Dabei würden in Neckargemünd und Eberbach durchaus Häuser und Wohnungen gesucht, nur fehle es an entsprechenden Angeboten, so Gallion.

Beibehalten will die Volksbank ihr Engagement in der Region. Eine Säule ist die 2013 gegründete Stiftung, die in zehn Gemeinden die Anschaffung von E-Bike-Ladestationen unterstützt hat. Aus Stiftungsmitteln erhielt das Eberbacher Rote Kreuz auch ein Einsatzfahrzeug.

Eine weitere Säule ist die 2016 gestartete Crowdfunding-Plattform, die den Projektwettbewerb für Kunst, Umwelt, Kultur, Instrumente und Sport abgelöst hat. Zu jeder über die Plattform für ein Projekt gemachten Spende von mindestens fünf Euro gibt die Volksbank fünf Euro dazu, bis das Finanzierungsziel erreicht ist. Bislang wurden acht Projekte abgeschlossen, darunter neue Gardekostüme für die Kuckucksküken der Eberbacher Karnevalgesellschaft. Aktuell wird für Zirkusprojekte in Eschelbronn und Zuzenhausen sowie die Orchesterschule Neckartal gesammelt.