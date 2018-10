Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Sie hätten über populäre Themen wie "Weihnachtsbeleuchtung" oder "Sauberkeit in Eberbach" diskutieren können, die auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am heutigen Donnerstagabend stehen. Stattdessen hatten die vier Fraktionen des Eberbacher Gemeinderats sich mit dem Antrag der Verwaltung auf "Abschaffung der beschließenden Ausschüsse" einen eher diffizilen Sachverhalt für ihre öffentlichen Beratungen bei der "Tour de Fraktionen" ausgeguckt, zu der die Volkshochschule am Montagabend in ihrer Herbstreihe "Vom Untertan zur Bürger*in" eingeladen hatte. Freiheit und Demokratie stehen im Mittelpunkt der Reihe, deren Veranstaltungen Frauen und Männer nicht zuletzt im Hinblick auf die 2019 anstehenden Kommunalwahlen motivieren sollen, selbst in der Eberbacher Politik aktiv zu werden.

Regelmäßig kommen die Fraktionen vor Gemeinderatssitzungen zusammen, um die dort zu behandelnden Tagesordnungspunkte in öffentlicher Runde zu besprechen. Am Montag fanden ausnahmsweise die Sitzungen aller vier Fraktionen im Rathaus statt, sollten die Bürger doch Gelegenheit erhalten, in halbstündigem Wechsel alle Diskussionen zum Thema mitverfolgen zu können.

Gemäß Paragraf 39 der baden-württembergischen Gemeindeordnung kann ein Gemeinderat Ausschüsse bilden, die im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben selbstständig Entscheidungen treffen können. Neben Bürgermeister und Gemeinderäten können auch "sachkundige Einwohner" als beratende Mitglieder in die beschließenden Ausschüsse berufen werden. Vier solcher Ausschüsse gibt es in Eberbach. Auf Antrag der Verwaltung sollen nun drei davon abgeschafft und durch beratende Ausschüsse ersetzt werden, die bei Bedarf einberufen werden können. Im Gegenzug sollen alle Entscheidungen bei künftig zwei monatlichen Gemeinderatssitzungen direkt behandelt werden. Zur Begründung der Abschaffung werden eine höhere Effektivität der Gremienarbeit, mehr Transparenz sowie die Einsparung eines Teils der Sitzungsgelder angeführt.

Wie würden sich die vier Fraktionen hierzu positionieren? Rund ein Dutzend Eberbacher nutzte am Montag die Gelegenheit, der Entscheidungsfindung der Fraktionen beizuwohnen, Fragen zu stellen und Kommentare abzugeben.

Nach der Begrüßung durch VHS-Leiterin Barbara Coors eröffnete die CDU den Diskussionsmarathon. Die Zuhörer wurden ins Thema eingeführt, Vor- und Nachteile einer Abschaffung der Ausschüsse bedacht. Dabei brachte jedes Fraktionsmitglied seine Meinung vor. Schnell wurde deutlich, dass man seitens der CDU geschlossen gegen den Antrag stimmen würde, denn: "Die Fachkompetenz liegt in den Ausschüssen."

Bei der Diskussionsrunde der SPD fiel der Tenor ähnlich aus. Hier, wie auch in den anderen Fraktionen, wertete man die Möglichkeit einer Mitarbeit als beratendes Mitglied in einem Ausschuss als nicht zu unterschätzende Möglichkeit, Menschen an die Kommunalpolitik heranzuführen, was einige Stadträte aus eigener Erfahrung bestätigten.

Die Freien Wähler hatten den ehemaligen Eberbacher Bürgermeister Horst Schlesinger zur Unterstützung der Meinungsbildung eingeladen. "Um Gottes Willen haltet fest an den beschließenden Ausschüssen!" rief er seinen Parteigenossen nach der Aussprache zu. Beschlossen wurde: die Ablehnung des Beschlussantrags.

Auch bei der AGL einigte man sich auf eine Ablehnung, war man doch der Ansicht, Beschlüsse über mögliche Änderungen einem 2019 neu zu wählenden Gemeinderat zu überlassen. Da die AGL den Zuhörern keine weiteren Diskussionen zum selben Thema mit sich wiederholenden Argumenten zumuten wollten, brachte man hier schließlich noch den Antrag auf Übernahme einer Bürgschaft zur Sanierung des Dr.-Schmeißer-Stifts auf den Tisch. Die Entscheidung der AGL erlebten die Bürger aber nicht mehr mit. Da waren die für die Veranstaltung angesetzten zwei Stunden vorbei.