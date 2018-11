Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Acht Jahre sind seit der letzten Anpassung der Verwaltungsgebühren verstrichen. Ein Zeitraum, der eine Neukalkulation dessen, was die Verwaltung für öffentliche Leistungen vom Bürger verlangen muss, nötig gemacht hat. Die Betonung liegt auf Muss: denn bekanntlich gilt das Kostendeckungsgebot. Viel Spielraum gibt es also nicht. Die Gebühren richten sich meist nach dem Aufwand an Personal- und Sachkosten, welche inzwischen so gestiegen sind, dass der Gemeinderat jetzt die entsprechend abgeänderte Gebührensatzung auf den Tisch bekam. Sie tritt nach einstimmigem Beschluss zum 1. Dezember in Kraft.

Darin aufgelistet sind reine Verwaltungsgebühren: von A wie Anträge und Auskünfte über B wie Bescheinigungen und Bestätigungen und F wie Fischereischeine und Fundsachen bis S wie Straßenrechtliche Sondernutzung. Dass sich an diesem Punkt eine von der CDU angestoßene Diskussion über Parkberechtigungen in der Fußgängerzone entwickelte, war allerdings einem Missverständnis geschuldet. Heiko Stumpf regte an, Sondernutzungen für Gehwege und Fahrbahnen durch einen "Interessenszuschlag" zu belegen, um dadurch beispielsweise zu beschleunigen, dass Stühle von öffentlichen Plätzen nach Erlöschen der Erlaubnis wieder verschwinden. Die Frage nach Parkberechtigungen für die Altstadt, um die von illegal parkenden Autos zu entlasten, schloss sich an. Doch dies sei Sache des Ordnungsamts, klärte die Stadtkämmerei auf.

Die Altstadt nutzen dürfen drei Gruppen, zählte Ordnungsamtschef Rainer Menges zur Erläuterung auf: Bewohner mit eigenem, Bewohner ohne Parkplatz und sonstige Berechtigte wie Ärzte und Pflegepersonal. Für die Einfahrtserlaubnis erhebe die Stadt eine reine Verwaltungsgebühr, keine Parkgebühr. Um eine solche Gebühr zu verlangen, müssten Berechtigungen ausgestellt werden - "aber es gibt mehr Berechtigte als Parkplätze". Laut Menges parken die meisten Altstadtbewohner auch entlang der B 37. Eine Lösung dieses hartnäckigen Problems lässt sich über die neue Verwaltungsgebührensatzung folglich nicht hinbekommen.

Auf Antrag von Klaus Eiermann (SPD) sollen allerdings die Intervalle einer Gebührenneukalkulation künftig auf drei bis fünf Jahre verkürzt werden.

Fußgängerzone, Teil 2: Michael Schulz (CDU) erkundigte sich in der Fragestunde nach der Verkehrsplanung in der Oberen Badstraße, wo die neue Postfiliale hin soll. Für eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse sehe die Stadt keine Veranlassung, informierte Rainer Menges. Ein neuer Laden an dieser Stelle sei nichts Neues, "wir hatten es hier in der Vergangenheit auch schon mit Läden zu tun". Bedenken gebe es lediglich hinsichtlich des Postverkehrs selbst: "Es gibt hier keine Abstellmöglichkeiten für größere Fahrzeuge". Die Stadtsheriffs den Bereich verstärkt kontrollieren zu lassen, wie Klaus Eiermann forderte, sei ohnehin vorgesehen.