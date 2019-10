Eberbach. (mabi) Das Eberbacher Trinkwassers wird noch weiter gechlort. Wie Timo Fuß von den Stadtwerken am Dienstag auf Anfrage mitteilte, war das Gesundheitsamt am Montag zur Routine-Begehung der Wasserversorgung vor Ort. Das Thema "Chlorung des Trinkwassernetzes" war ebenfalls Thema.

Am Dienstag wurden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt einige Wasserproben im Ortsnetz gezogen, um den aktuellen Stand darzustellen. Fuß: "Bis auf Weiteres ist die Chlorung aufrechtzuerhalten und die Chlorwerte sind beizubehalten (zwischen 0,1 und 0,3 mg/l)." Man bleibe in engem Kontakt zur Behörde.

Eine genaue Ursache für die erstmalig am 21. August festgestellten coliformen Bakterien im Wasser konnte laut Fuß noch nicht ermittelt werden. "Eine Vermutung ist die Erwärmung des Bodens und die damit einhergehende Erwärmung der Trinkwasserleitungen beziehungsweise des Trinkwassers und der ferienbedingte geringere Durchfluss in manchen Leitungsteilen", so Fuß weiter.