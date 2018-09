Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Wenn in Eberbachs Geschäftswelt ein Schild abgehängt wird, so heißt das meistens nicht Gutes. Wenn jetzt in der Hauptstraße bei der ehemaligen Metzgerei Lind die Werbung abgeschraubt wurde, da wurden schon die Erinnerungen wach.

An die frühere, damals seit Generationen eingesessene Metzgerei Bögner, in der samstags die Kunden in Scharen im Geschäft standen und auf den Sonntagsbraten und die hausgemachte Wurst warteten. Dann zog "der Metzger Beyreiß" ein - auch ein Geschäft, das nach langer Zeit schließen musste.

Der letzte Metzger war Lind. Doch dessen Schild soll nicht verschwinden. Es wurde abgenommen, um es zu restaurieren und wieder anzubringen. In dem seit längerem leerstehenden Laden soll dem Vernehmen nach ein Pizzadienst einziehen. Immerhin kommt wieder Leben ins alte Geschäftshaus und die Straße.