Vom Karstalweg bietet sich wegen kahler Laubbäume dieses Bild aufs Grundstück An der Itter 5. Das hier tätige Unternehmen für Metall- und Schrotthandel sowie Haushaltsauflösungen soll nicht zugelassene Lagergüter von dort entfernen. Noch geschah nichts. Foto: Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach/Heidelberg/Karlsruhe. Es ist kein schöner Anblick, den das Grundstück An der Itter 5 derzeit bietet: ein Schrotthändler lagert dort sein Geschäftsgut. Behörden vermissen da aber eine baurechtliche Genehmigung. Einer Räumungsanordnung mit angedrohtem Zwangsgeld ist Unternehmer und Grundstücksbesitzer Walter Knoth nicht nachgekommen. Polizei, Staatsanwaltschaft und das Regierungspräsidium Karlsruhe sind mit der Angelegenheit beschäftigt. Den anderen Grundstücksmitbesitzer sowie Anwohner am Karlstalweg stört die Situation schon länger.

Das Areal der früheren Autofirma Canali hat Knoth von einen späteren Eigentümer gekauft und den dort befindlichen heutigen KfZ-Betrieb als Mieter übernommen. Das insgesamt etwa 10.000 Quadratmeter große Gelände gehört zur Hälfte dem Lindacher Dachdeckerunternehmen Schüssler. Durch den Geschäftsbetrieb des Schrotthandels kam es hier zu Problemen mit dem festgelegten Zufahrtsrecht. Gleichzeitig stellt das Kreis-Gewerbeaufsichtsamt bei einem Routineabstecher zu dem direkt an die Itter angrenzenden Gelände fest, dass hier Gegenstände gelagert werden, für deren Abstellen auch auf Privatgrund keine baurechtliche Genehmigung vorliegt.

Zwar gilt das Grundstück als Teil eines Gewerbegebiets, doch für das Zwischenlagern von Kühlschränken, anderen Elektrogeräten, Autos oder Ölfässern mit ihren Inhalten oder Betriebsstoffen liegen dem Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg keine Unterlagen über ein entsprechendes Genehmigungsverfahren vor. Das berichtet Amtsleiter Norbert Kunz vom Landratsamt. In der Folge hat nun das Kreis-Baurechtsamt den Eigentümer aufgefordert, die Unterlagen einzureichen. Diesem Bescheid hat Knoth widersprochen. Die Angelegenheit steht nun beim Regierungspräsidium Karlsruhe zur Entscheidung an.

Weil sich in der Zwischenzeit an dem unzulässigen Zustand nichts änderte, ordnete das Gewerbeaufsichtsamt im Juli 2017 an, dass die Abfälle mit einem Entsorgungsnachweis vom Gelände zu räumen sind. gleichzeitig wurde ein Zwangsgeld festgesetzt. Dagegen hat Knoth Einspruch eingelegt.

Ebenfalls 2017 hat die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Heidelberg einen Strafbefehl wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen erwirkt. Er ist rechtskräftig. Dies bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dr. Tim Haaf. Weil Knoth den Betrag im unteren vierstelligen Bereich - die Rede ist von 1300 Euro - beglichen hat, kam es zu keinem Gerichtstermin. An der Situation vor Ort änderte sich im Grunde aber nichts.

Zwar ergaben Ermittlungen, dass von dem gelagerten Abfall auf dem Areal keine akute Gefährdung der Umwelt ausgehe; entsprechende Untersuchungen der Direktion Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim bestätigte Kreisamtsleiter Kunz. Eventuelle Abwässer des Oberflächenwassers gehen in Kanalisation und Kläranlage; die geschlossene Decke verhindere ein Verseuchen des Bodens darunter. Einen früheren, heute verschlossenen Abwasserkanal überprüfte die Polizei mit einem Färbeversuch, der gezeigt habe, dass auch hier nichts in die Itter gelangt.

Das ist einerseits gut. Andererseits bedeutet dies: die Behörden stufen den Fall als einen mit niedrigerem Gefährdungspotenzial ein. Und das kann weiter offene Verfahrensfragen in die Länge ziehen. Gegenüber Vertretern der Stadt Eberbach hatte Knoth bereits im März 2016 zugesagt, die Fläche "vollständig" zu räumen, es aber nicht getan.

Auf Anfrage teilte Knoth selbst jetzt mit, wegen eines schweren Unfalls sei es ihm leider nicht möglich, so schnell wie geplant zu räumen. "Da geht alles langsam vor sich." Die rechtlichen Dinge habe er seinem Anwalt, Claus Nadeschdin aus Heidelberg, übergeben.

Im übrigen versteht Knoth nicht, warum die Behörden auf ihm so herumritten, "wo doch nur wenig entfernt ebenfalls an der Itter andere noch viel mehr lagern haben."