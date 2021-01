Mit dem Foto vom Januar 2019, aufgenommen im Klosterhof in Thonon bei der Einweihung des neuen Kulturzentrums, soll die Erinnerung an die Treffen erhalten werden. Foto: privat

Eberbach. (RNZ) Am 22. Januar 2021 jährt sich zum 58. Mal der Beginn der deutschen-französischen Freundschaft mit der Unterzeichnung des Elysée-Vetrags durch die beiden Politiker Charles de Gaulle und Konrad Adenauer. Mit der Vertragsunterzeichnung legten de Gaulle und Adenauer den Grundstein zu einer nie dagewesenen intensiven Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland: Sie leitete den Versöhnungsprozess zwischen den beiden einst verfeindeten Staaten ein. Es begann ein reger kultureller Austausch, speziell unter der Jugend. Auch der Sprachunterricht in den jeweiligen Schulen wurde gefördert. Es wurden Schüleraustauschprogramme ins Leben gerufen. Viele Urlauber fanden den Weg über die Grenzen zum Erkunden des jeweiligen Nachbarlandes.

Die Eberbacher warteten damals nicht auf einen offiziellen Startschuss. Sie bemühte sich bereits 1961, zwei Jahre vor der Vertragsunterzeichnung, um eine deutsch-französische Partnerschaft und wurde mit Thonon-les-bains am Südufer des Genfer Sees fündig.

Bürger, Schüler, Kulturbeflissene beförderten den Austausch. Bei der Eberbacher Volkshochschule boomten Sprachkurse in Französisch, Sportler, Sänger, Wanderer – viele suchten den Austausch und die Verständigung mit Gleichgesinnten am Genfer See. Beim Eberbacher Frühlingsfest und beim Kuckucksmarkt war es lange Tradition, die im Zelt der Freunde aus Thonon angebotenen französischen Spezialitäten zu genießen. Bei Foire de Crête in Thonon wurden Spezialitäten aus dem Odenwald serviert.

Einer der jährlichen wiederkehrenden Höhepunkte des Austauschs war das Treffen der beiden Freundesgruppen am Jahrestag der Unterzeichnung des Elysée-Vetrags. Im Januar dieses Jahres wären die Eberbacher nach Thonon gereist. Doch Corona durchkreuzte die Pläne. Auch die bereits geplanten Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft im Juni dieses Jahres in Eberbach fallen Corona zum Opfer und werden um ein Jahr auf 2022 verschoben..

Ganz zum Stillstand kommt der Austausch zwischen Thonon und Eberbach aber auch in Coronazeiten nicht: Es wird öfter zum Telefonhörer gegriffen, Whats App und andere Medien kommen vermehrt zum Einsatz. Auch die Französischkurse in Eberbach unter der Leitung von Michèle Vetter finden weiterhin regen Zuspruch – nun eben als Videokonferenz, die Technik macht es möglich.