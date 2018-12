In guten Händen ist Malteserhündin Ruby bei Dr. Julia Link (r.). Die Tierärztin eröffnet am Montag mit ihrer tiermedizinischen Fachangestellten Svenja Linemann die neue Tierarztpraxis in der Itterburg. Foto: Christofer Menges

Eberbach. (cum) Noch stehen in der ehemaligen Kegelbahn des Gasthauses Itterburg Farbeimer und Kartons. Von Montag an darf hier miaut und gebellt werden: Tierärztin Dr. Julia Link eröffnet nach monatelangen Umbauarbeiten ihre Itterburg-Tierarztpraxis.

Seit Mai hat die 35-Jährige die Praxiseröffnung vorbereitet, mit der Baufreigabe im September wurde losgelegt. Kurz vor der Eröffnung ist die einstige Kegelbahn nicht wieder zu erkennen: Wo einst die Kugeln geschoben wurden, gibt es auf 200 Quadratmetern einen großzügigen Empfangs- und Wartebereich, ein modernes Labor, zwei Behandlungsräume, einen Operationssaal und einen Aufwachraum mit Tierboxen. Vor der Praxis haben die Tiere in einem Teil des alten Biergartens des ehemaligen Gasthauses Auslauffläche. Hinter dem Haus wurden mehrere Parkplätze angelegt, die über den Karlstalweg zu erreichen sind.

Um sich den Traum von der eigenen Praxis erfüllen zu können, hat die junge Eberbacher Tierärztin kaum Kosten und Mühen gescheut. Die Räume hat sie selbst geplant und gestaltet, die Einrichtung mit Unterstützung ihrer Familie selbst aufgebaut. Neben einem Ultraschallgerät hat sie ein digitales Röntgengerät angeschafft, bei dem die Bilder sofort auf dem Monitor zu sehen sind. Im praxiseigenen Labor kann sie binnen einer halben Stunde die wichtigsten Blut-, Entzündungs- und Organwerte kranker Tiere ermitteln. Ihren Schwerpunkt legt Dr. Link auf die Behandlung von Hunden und Katzen sowie von Kleintieren und Nagern wie Meerschweinchen. Vögel und Reptilien sieht sie eher nicht als ihr Spezialgebiet. Die Tiermedizinerin stammt ursprünglich aus Zwingenberg und hat 2002 am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium ihr Abitur gemacht. Studiert hat sie in München, danach in mehreren Fachkliniken in Karlsruhe, Augsburg und im Allgäu gearbeitet, in Heidelberg zum Thema Bauchspeicheldrüsenkrebs bei Tieren promoviert. "Ich bin viel rumgekommen, habe viel gesehen und bin letztendlich doch wieder hierher gekommen", sagt sie.

Als Tierärztin zu arbeiten, sei dabei schon immer ihr Traumberuf gewesen: "Es gab nie was anderes", sagt Dr. Link. Seit 2015 habe sie den Wunsch gehabt, sich selbstständig machen zu wollen, und seither nach passenden Räumen gesucht. Die hat sie in der Itterburg nun gefunden - auch wenn sie viel Arbeit, Zeit und Nerven reinstecken musste und bis zur Umsetzung einige Hürden zu nehmen hatte.

Mitte Dezember plant die Tierärztin auch einen Tag der offenen Tür. Am Montag um 10 Uhr wird aber erst einmal die neue Praxis, dann die dritte Tierarztpraxis in Eberbach, eröffnet. Erste Terminanfragen gibt es bereits. "Ich freu mich drauf", sagt Dr. Link, "mir ist wichtig, dass die Menschen und Tiere sich wohlfühlen."