Für die am stärksten vom Verkehrslärm belastete Wohnstraße in Eberbach, die Hirschhorner Landstraße (r.), gibt es noch keine Entlastung. Fotos: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. In Ordnerstärke lässt sich die städtische Lärmaktionsplanung seit Samstag von jedermann im Rathaus begutachten. Als einzige nicht klassifizierte Straße darin enthalten: die Friedrichsdorfer Landstraße, deren Anwohner gegen den Verkehrslärm vor ihren Häusern immer wieder auf die Barrikaden gegangen sind. Bislang vergeblich.

Ein Urteilsspruch des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim bringt jetzt Bewegung in die Sache und könnte das durchgängige Tempo-30-Limit, für das die Anwohner gestritten haben, schon bis zum Jahreswechsel Realität werden lassen. Möglich macht dies ein dem Ordnungsamt mittlerweile vorliegender Erlass, kraft dessen solche Maßnahmen auf kommunaler Ebene künftig auch gegen die Straßenverkehrsbehörde umgesetzt werden können. Amtsleiter Rainer Menges: "Wir bereiten gerade ein entsprechendes Schreiben ans Regierungspräsidium vor". Denn zustimmungspflichtig ist das RP zwar nach wie vor. Aber nur das rechtmäßige Zustandekommen der Ergebnisse betreffend, sagt Menges. Womit sich die Behörde gegen eine Tempodrosselung in der "Fridola" die längste Zeit quergestellt haben dürfte.

In der Odenwaldstraße zwischen Hohenstaufen- und Güterbahnhofstraße gilt das Tempo-30-Limit schon längst. Fotos: Biener-Drews

Profitieren werden von der neuen Rechtslage vorerst aber auch nur zwischen Hohenstaufenstraße und Alter Dielbacher Straße gelegene Wohnhäuser. Alle anderen im Lärmaktionsplan enthaltenen Straßen leiden zwar in der Mehrzahl unter noch höherem Verkehrslärm mit Pegeln von über 70 Dezibel am Tag und 60 Dezibel in der Nacht, entziehen sich als klassifizierte Straßen aber dem städtischen Zugriff. Dies gilt für die örtlich am stärksten lärmbelastete Hirschhorner Landstraße zwischen B37 und Friedrich-Ebert-Straße, aber auch für die Beckstraße in Neckarwimmersbach, wo die volle Wucht des Straßenlärms allerdings nicht die Wohnhäuser, sondern die direkt auf Fahrbahnniveau gelegenen Nebengebäude und Garagen abkriegen.

Und es gilt für die Uferstraße/B 37 in Höhe des "Bösen Bergs", wo Wohnhäuser in einem Gebiet mit gewerblicher Baufläche liegen und die Bewohner folglich mit noch höheren Grenzwerten von 75 bzw. 65 Dezibel leben müssen.

Zum Vergleich: In der "Fridola" erreichen die von Automobilen verursachten Immissionen Werte von 65 bzw. 55 Dezibel, was zwar "eine Lärmaktionsplanung auslöst", wie es im Plan heißt, jedoch noch keinen vordringlichen Handlungsbedarf wie in den anderen Fällen begründet. Dies und die damit verbundene Befürchtung einer Verkehrsverlagerung war bisher ja auch Grund für die standhafte Weigerung der Verkehrsbehörde, in der Friedrichsdorfer Landstraße die Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h zu begrenzen - so, wie es unterhalb der Hohenstaufenstraße, in der Odenwaldstraße längst der Fall ist.

Zug und Zug werde sich die Stadt auch für lärmmindernde Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Kreises einsetzen, erklärt Rainer Menges das weitere Vorgehen. Denn Ziel der vorliegenden Lärmaktionsplanung ist die Entwicklung von Strategien, "um den Lärm effektiv für die Bevölkerung von Eberbach zu verringern", und, wie es weiter heißt, "insgesamt einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität der Bürger zu leisten". Wirkungsvolles Vorgehen gegen Straßenverkehrslärm erschöpft sich dabei natürlich nicht auf Temporeduzierung. Die Liste der geeigneten Maßnahmen reicht von Baulichem wie der Sanierung schadhafter Fahrbahnen und dem Einsatz lärmdämpfender Asphaltbeläge, über Verkehrslenkung zur Verlagerung von Lkw-Verkehr bis zu städtebaulichen und politischen Ansätzen wie "der Schaffung einer Gemeinde der kurzen Wege" oder gegen Individualverkehr gerichteter Mobilitätskonzepte.