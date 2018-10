Von Marcus Deschner

Eberbach. Müssen Susanne Götz und ihr Partner Marcos González Jiménez ihr Cafe-Bistro "Strand-Gut" am Campingpark bald dicht machen? Sie erhielten jedenfalls von den Betreibern des Platzes, Jörg Pachur und Christine Freyer Ende September die Kündigung zum 31. Dezember 2018. Und sind deshalb recht verzweifelt. "Wir haben uns nichts zuschulden kommen lassen", betont Susanne Götz. Vielmehr habe man seit der Übernahme der Gastronomie Ende Juni 2015 viel eigene Mittel und Herzblut hineingesteckt. Doch in den damals als "marode Bude" übernommenen Räumen hätten sich etliche Mängel gezeigt. Die bestünden teils heute noch, andere seien hinzugekommen. Wie etwa ein kaputter Backofen und eine defekte Spülmaschine. Darum wisse nicht nur Verpächter Pachur, sondern auch die Stadt Eberbach. Die verpachtete die Liegenschaft inklusive Lokal im Jahr 2003 an Pachur mit der ausdrücklichen Möglichkeit zur Unterverpachtung der Gastronomie. Zwischenzeitlich gab’s dort mehrere Pächterwechsel. Laut Götz habe sich das Verhältnis zu ihren Verpächtern "von Anfang an" problematisch gestaltet. So hätten diese in ihrer Abwesenheit ohne Rücksprache das Lokal betreten und ihr verboten, mit den Mitarbeitern der Stadt zu reden. Ärger habe sie vom Verpächter auch bekommen, weil sie vor Inbetriebnahme der Gastronomie beim Wirtschaftskontrolldienst um Rat gefragt habe. Mit den Jahren habe man sich viel aufgebaut, werde bei Campern wie Eberbachern gleichermaßen wertgeschätzt. Mittlerweile feierten dort auch Gruppen, namhafte örtliche Firmen gehörten zum Kundenstamm. Zudem kämen viele Eberbacher, die häufig mit Campern ins Gespräch gekommen seien. Auch gebe es ab und zu Musikveranstaltungen und Lesungen. Dieses Konzept habe man vor Unterzeichnung des Pachtvertrags Pachur und Freyer vorgelegt, und auch die Stadt als Eigentümerin sei damit einverstanden gewesen. "Wir müssen hier kreativ sein", ergänzt Marcos González Jiménez. Denn allein von "Coffee to go" oder Pommes könne man nicht leben. Zumal der Platz übers Winterhalbjahr geschlossen sei. "Alles, was wir haben, haben wir ins Lokal reingesteckt" , sagt Götz mehrfach. Und es gehe nicht nur um ihre Existenz und die ihres Partners, sondern auch um Arbeitsplätze von etwa 15 Beschäftigten.

Anders sieht dies freilich Jörg Pachur. Er spricht von "gravierenden Vertrags- und Abspracheverletzungen" seiner Pächter. Das Lokal werde nicht "campergerecht" geführt, sagt er und spielt auch auf die Öffnungszeiten an. Die sind dienstags bis donnerstags von 15 bis 22 Uhr, von Freitag bis Sonntag von 9.30 bis 22 Uhr, montags ist die Lokalität geschlossen. "Eberbacher sind nicht unsere erste Zielgruppe", hebt Pachur hervor. Man müsse die Camper bedienen. Und im Übrigen sei die Kündigung "ein ganz normaler Vorgang". Jörg Pachur: "Man schließt Verträge mit Kündigungsfristen". Es gehe ja mit einem anderen Betreiber weiter, versichert er - ohne konkret zu werden. Lange arbeite man schon "mit dem angenehmen Partner Pachur" zusammen, sagt Karl Emig, Liegenschaftsamtsleiter der Stadt Eberbach, der das Objekt gehört. Der Gemeinderat habe den Pachtvertrag mit ihm im Jahr 2014 bis zum Jahr 2025 verlängert. Der Unterpachtvertrag, den Pachur mit Götz getroffen habe, betreffe die Stadt nicht.