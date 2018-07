Eberbach. Lust auf eine Reise ins All? "Leben im All ist heftig und prall..." eine Zeitreise in den Weltraum machen in diesem Jahr die Chöre und die Theater-AG der Steige-Grundschule und eine Projektgruppe des Kindergartens Regenbogen. Aufführungen sind am 19./20. Juli.

Seit Januar werden die Lieder gesungen, die Rollen verteilt und eingeübt. Dder Beginn des Universums stellt sich als großes Chaos dar. Kometen und Meteore rasen durcheinander. Besonders gefürchtet ist das Schwarze Loch, das alle Leichtsinnigen verschlingt, die ihm zu nahe kommen. Opa Galaxos macht zum Trost Geschenke.

Das Wertvollste erhält der kleine Pluto: eine Kristallkugel mit der man in die Zukunft schauen kann. Weil das schwarze Loch aber leer ausging, sinnt es auf Rache, und holt sich die Kristallkugel. Planeten, Kometen, Sterne und Schnuppen wollen sie zurückerobern...

Wer wissen will, wie das Musical ausgeht und warum Menschen heute auf der Erde leben, kann die Aufführungen finden am Donnerstag, 19. Juli, ab 17 Uhr und am Freitag, 20. Juli, ab 19 Uhr in der Aula des Steige-Schulzentrums besuchen. Der Eintritt ist frei.