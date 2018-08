Eberbach. (rnz/rl) Aufgrund der langanhaltenden Dürre kommt aus den Quellen im Einzugsgebiet der Stadt Eberbach derzeit erheblich weniger Wasser. Das meldeten die Eberbacher Stadtwerke am Freitag. Deshalb nehmen die Stadtwerke einen zusätzlich Brunnen in der Au in Betrieb. Die Wasserversorgung sei damit aktuell gewährleistet, hieß es in der Mitteilung.

Dennoch bitten die Stadtwerke, aufgrund der wahrscheinlich noch länger anhaltenden Hitzeperiode, mit dem Wasserverbrauch sehr sparsam umzugehen.