Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Am 7. September jährte sich der Todestag von Hanna Breidinger Spohr (1922-2000) zum zwanzigsten Mal – Grund genug für den Museumsverein, "diese aus der Eberbacher Kunstlandschaft herausragende Frau" mit einer umfassenden Ausstellung zu würdigen. Rund 200 Exponate aus dem vielseitigen Werk der Künstlerin sind seit Samstag im Eberbacher Museum zu sehen; weitere sollen nach einem Bilderwechsel im Januar gezeigt werden.

Fand die Eröffnung derartiger Ausstellungen bislang gewöhnlich im Museumssaal statt, wich man am Samstag aufgrund der Corona-bedingten Abstandsvorgaben in die Stadthalle aus. Nüchtern und schmucklos wollte der dortige Saal eingangs keine Vernissagenatmosphäre aufkommen lassen. Doch dann betrat ein Künstler die Bühne, der die kunstbeflissenen Gäste ins Reich der Musen beförderte. Museumsvereinsvorsitzender Professor Dr. Reinhard Stupperich hatte ihn als "einen der besten in Deutschland lebenden Akkordeonisten" vorgestellt: Victor Pribylov, preisgekrönter Virtuose auf dem russischen Knopfakkordeon "Bajan", der, da er in Russland von seiner Kunst nicht leben konnte, sein Geld in Deutschlands Fußgängerzonen verdient. Als Straßenmusikant hatte Stupperich ihn in Heidelberg erlebt und ihn vom Fleck weg für die Eröffnung der Ausstellung engagiert. Hier zauberte er zu Beginn mit einer meisterhaften Akkordeonfassung von Bachs berühmter Orgel-Toccata und -Fuge d-Moll BWV 565 ungläubiges Erstaunen auf die Gesichter.

Ein von Hanna Breidinger-Spohr künstlerisch gestaltetes Blatt aus dem Gästebuch der Kunstfreunde-Konzerte 1948 bis 1952. Foto: Nolten-Casado

Stupperich zeigte sich in seinen Begrüßungsworten hoch erfreut, dass es trotz aller widrigen Umstände gelungen war, "wieder eine Ausstellung hinzubekommen". Bürgermeister Peter Reichert beglückwünschte die Aktiven des Museumsverein zu dieser: "Wir können in Eberbach stolz sein, dass Hanna Breidinger-Spohr hier künstlerisch gewirkt hat", so Reichert, "viele Werke zeigen, wie sie ihre Heimatstadt gesehen hat, mit jedem dieser Werke beschriebt sie die Schönheit und die Besonderheit unserer Stadt." Kunsthistorikerin Dr. Sigrun Paas-Zeidler führte als stellvertretende Museumsvereinsvorsitzende und Kuratorin der Ausstellung in Leben und Werk der Künstlerin ein. Besonders erinnerte sie sich dabei an ihre erste Begegnung "mit dieser Ausnahmefrau": Es war nach dem großen Hochwasser im Dezember 1947, als die ihr damals Unbekannte sie, das vierjährige Flüchtlingskind, fragte, wie es ihr und ihrer Familie gehe. "Das geht Sie gar nichts an", habe sie damals patzig geantwortet, worauf sie zu Hause ein ordentliches Donnerwetter ereilte, wie Paas-Zeidler schmunzelnd gestand.

Bei Nachlassverwalter Willem van Dijk ließen sich handkolorierte Originaldrucke aus dem Nachlass der Künstlerin erwerben. Foto: Barbara Nolten-Casado

Die Kuratorin sprach vom künstlerischen Weg Breidinger-Spohrs, der von den papierenen Scherenschnitten der jungen Hanna, den Zeichnungen, Aquarellen und Ölbildern bis hin zu dem Ausdrucksmittel führte, das ihr am meisten entsprach: dem Holzschnitt im Handdruckverfahren. Die darin verarbeiteten Themen reichten von dramatischen Menschheitsmotiven über religiöse Symbolik bis hin zu Eberbacher Motiven, Porträts oder Tierbildern. Dazu gibt es eine besondere Leihgabe zu sehen: Karlheinz Mai, langjähriger Vorsitzender der Eberbacher Kunstfreunde, hat das Gästebuch für die Musiker der Kunstfreunde-Konzerte aus den Jahren 1948 bis 1952 zur Verfügung gestellt. Hanna Breidinger-Spohr, die, ebenso wie ihr Ehemann Willy Breidinger, Gründungsmitglied der Kunstfreunde war, hatte es seinerzeit "in Schrift und Zeichnung" künstlerisch gestaltet.

Ein Stück Vivaldi noch vom Bajan – dann war die Ausstellung eröffnet. In Gruppen von maximal neun Personen durften die Gäste sich einen ersten Eindruck von den vielfältigen Exponaten im Museum verschaffen. Das Warten auf die eigene Erkundungstour ließ sich am lauen Spätsommerabend bei einem Glas Sekt oder Saft und angeregten Gesprächen unter den Arkaden des Museums am Alten Markt überbrücken. Nachlassverwalter Willem van Dijk bot Originaldrucke aus dem Nachlass der Künstlerin zum Kauf an und Victor Pribylov verwöhnte – nicht nur – die Museumsgäste mit internationalen Schmankerln der Akkordeonmusik.

Info: Die Ausstellung ist bis 11. April im Museum zu sehen. Öffnungszeiten: sind samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr.