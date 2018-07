Eberbach. (fhs) Ab 1. September stellt die Stadt Eberbach die Zuschussfinanzierung im Rahmen des Betreuungspasses um. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Bisher bezahlte die Stadt 50 Cent pro Betreuungsstunde eines unter drei Jahre alten Kindes als freiwilligen Zuschuss. Künftig wird dies ein Drittel der jeweiligen Elternbeiträge sein.

Derzeit gibt es Betreuungszeiten in sechs Krippengruppen in der Stadt. Angeboten werden sie in den katholischen Kindergärten St. Maria und St. Josef sowie von den Vereinen Postillon und Rappelkiste.

2017 wandte die Stadt für diese Freiwilligkeitsleistung zusammen 54.312, 50 Euro auf. Nach der ab September geltenden Ein-Drittel-Förderung wären da Zuschüsse in Höhe von 81.350 Euro fällig gewesen.

Entsprechend wird sich der Zuschussbetrag nach oben verändern. Die im Haushalt 2018 dafür eingeplanten Mittel sind ausreichend. Für 2019 wurde ein entsprechender Betrag eingeplant.

CDU-Stadtrat Michael Schulz: "Uns ist wichtig, dass man mit dem Träger Postillon darüber spricht, wie man die Kosten in den Griff bekommt. Wichtig: wir meinen nicht die Personalkosten - gute Arbeit muss auch gut bezahlt werden. Aber ich verweise auf den Vergleich mit anderen Anbietern." Rolf Schieck (SPD) pochte auf Transparenz der Kosten: "Wir haben da ja in Eberbach ein schwarzes Schaf."