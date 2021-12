Weitgehend menschenleer war die Bahnhofstraße in Eberbach beim letzten XL-Einkaufsvergnügen der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG). Archivfoto: Barbara Nolten-Casado

Eberbach. (fhs) Kann man die vielen Leerstände in der Eberbacher Altstadt wieder füllen, in dem sie anders genutzt werden? Sie könnten etwa Seminarräume für Bildungseinrichtungen werden, zu buchbaren Büros für zeitweises Arbeiten am Computer, zu Treffpunkten für Gesprächskreise, Kindergruppen oder Unternehmen – neudeutsch nennt sich das "Co-Working-Spaces". Eberbach tritt jetzt einem Förderprogramm bei, um auszuloten, was da geht.

Das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat hatte einen Förderaufruf "Smart Cities in Germany" gestartet. Der Verband der Metropolregion, der Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg reichten gemeinsam einen Förderantrag zu "smartem nachhaltigen Tourismus" ein.

Nachdem dessen Bewilligung wurde in der Region u. a. das Teilprojekt "Freiräume" aufgelegt.

An diesem Teilprojekt wird sich Eberbach nun auf einstimmigem Beschluss des Gemeinderates beteiligen und dafür 21.000 Euro aus eigenen Mitteln beisteuern. Insgesamt belaufen sich die Kosten für eine "Strategie- und Testphase" auf rund 60.000 Euro, wobei 65 Prozent der Kosten zuschussfähig sind, wie Tobias Soldner von der Rathausabteilung Kultur-Touristik-Stadtinformation in der jüngsten Ratssitzung berichtete. "Es ist wirklich ganz dringend. Wir haben genug Leerstände in der Stadt", begründete Rolf Schieck als SPD-Fraktionsvorsitzender, warum die Sozialdemokraten dem Verwaltungsvorschlag folgen wollen. "Wir sind dafür, zumindest die Testphase anzugehen. Wir würden es dann auch bis 2026 mitgehen", signalisierte Schieck.

Zuvor hatte Soldner erläutert, dass der Ratsbeschluss jetzt erst einmal nur der Beteiligung an der Testphase 2022 gelte. Soldner "Nach einem halben oder dreiviertel Jahr entscheidet Eberbach, ob es weiter mit Unterstützung mitmacht oder aussteigt."

"Leben in die Stadt bringen"

"Das Projekt hat in Eberbach zum Ziel, Freiräume (Leerstände) in der Innenstadt wieder mit Leben zu füllen", heißt es in der Verwaltungsvorlage zu diesem Ratssitzungstagesordnungspunkt.

Seit vielen Jahren schon suche und prüfe die Stadt Eberbach Möglichkeiten, das Zunehmen der Anzahl nicht mehr genutzter Ladenlokale und verlassenen Wohnraums im Zentrum zu begegnen. "Bislang leider nur mit mäßigem Erfolg." Soldner erinnerte daran, dass auf der anderen Seite im Rathaus immer wieder Anfragen eingehen nach freien Räumlichkeiten, die etwa Vereine oder Interessengruppen für ihre Zwecke nutzen könnten. Das "Freiräume"-Programm biete nun die Chance, hier unterschiedliche Interessenlagen zusammenzuführen und im Rahmen dieses Projektes dabei professionell begleitet zu werden.

Wie Eberbach beteiligt sich auch Neckargemünd an dem "Freiräume"-Vorhaben. Das Heidelberger Landratsamt hatte in einer Veröffentlichung nach den Gemeinderatsbeschlüssen von Eberbach und Neckargemünd mitgeteilt, die Ziele dieses Projektes seien, durch Digitalisierung neue Anziehungspunkte in den Städten zu schaffen: "Die smarte Nutzung der Räume, bspw. mit Virtual-Reality-Angeboten, eröffnet neue Potenziale für Bürgerinnen und Bürger sowie für touristische Angebote."

Attraktive Anlaufpunkte in der Ortsmitte belebten die Stadt, die Gemeinschaft werde gestärkt und Leerräume werden wiederbelebt.

Die Kreisverwaltung zitiert Bürgermeister Peter Reichert: "Das Projekt Freiräume bietet Chancen, Stadtentwicklung zukunftsorientiert voranzubringen. Es eröffnet mit den Themen Coworking, smarter Tourismus und nutzungsoffene Räume die Möglichkeit, in unserer Stadt Aufenthaltsqualitäten zu schaffen, und das mit finanzieller Unterstützung. Wir sind dabei, freuen uns darauf und sind gespannt."