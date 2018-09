Peter Reichert wendet sich als Vorsitzender des Vereins Stiftung Altersheim Eberbach mit einem Spendenaufruf an Mitglieder und Freunde: "Jeder Euro zählt!" Archivfoto: Felix Hüll

Eberbach. (fhs) Eine Spendenaktion soll dazu beitragen, dem Dr.-Schmeißer-Stift die Zukunft zu sichern. Über Details sollen die rund 400 Mitglieder des Trägervereins Stiftung Altersheim Eberbach bei der nächsten Mitgliederversammlung Anfang Oktober informiert werden.

In der jetzt versandten Einladung dazu liegt ein Spendenaufruf mit Überweisungsträger bei. Dazu gesellt sich der Hinweis, dass die Dietmar-Hopp-Stiftung das Vorhaben als förderwürdig beurteilt hat. Die Hopp-Stiftung gab danach eine Spendenzusage in Höhe von 250.000 Euro ab.

Nach den Wirtschaftlichkeitsberechnungen des Prüfers Michael Patzak ergab sich während der Anlaufzeit des Projekts "Betreutes Seniorenwohnen" zwischen der Sanierungsabrechnung und dem Eingehen der ersten Einnahmen eine anfängliche Finanzierungslücke von 500.000 Euro Die Zusage der Hopp-Stiftung würde die Hälfte davon abdecken.

Der Vorstand des Vereins Stiftung Altersheim hatte bei der Hopp-Stiftung einen Förderantrag gestellt. Die Stiftung habe nach Prüfen der Unterlagen den geplanten auf etwa sieben Millionen Euro taxierten Umbau des nun seit acht Jahren leer stehenden ehemaligen Altenheims in der Eberbacher Innenstadt zu einem Haus mit 34 betreuten Seniorenwohnungen als förderwürdig beurteilt.

Vereinsvorsitzender Peter Reichert spricht von einer Spendenzusage in Höhe einer 250.000 Euro.

Im Einladungsschreiben zur nächsten Mitgliederversammlung wendet sich Reichert nun mit der Bitte an die Mitglieder, ihre Möglichkeiten zu prüfen, ihrerseits den Verein mit einer Spende zu unterstützen, "damit wir unser DSS-Projekt in Angriff nehmen können. (...) Jeder Euro zählt!" Der Verein verfügt über die Gemeinnützigkeit und stellt Spendenbescheinigungen aus.

Sollten die erforderlichen 250.000 Euro nicht zusammen kommen, will der Verein Stiftung Altersheim Eberbach den Spendern die Beträge wieder auf deren Konten zurückerstatten.

Ausführlich über die Spendenaktion informieren will der Vorstand in der Mitgliederversammlung am Donnerstag, 4. Oktober, ab 18.30 Uhr im Foyer des Pflegeheims "Lebensrad".

Auf der Zehn-Punkte-Tagesordnung ist der "aktuelle Sachstand Dr. Schmeißer-Stift" aber erst Punkt Neun.

Zuvor geht es um Regularien, Jahresrechnung 2017, Wirtschaftsplan 2018 und Küchenplanung. Mitglieder können die Unterlagen für die Versammlung ab 25. September im Heim "Lebensrad" abholen oder erhalten sie in der Versammlung selbst.