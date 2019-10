Von Peter Bayer

Eberbach. "Ich laufe - Du zahlst dafür." So lässt sich knapp die Idee des ersten Sponsorenlaufs des Hohenstaufen-Gymnasiums am Montag in der Sporthalle zusammenfassen. Dabei ging es in erster Linie gar nicht so um das Geld, sagt Initiator Matthias Berstel. Das Gemeinschaftsgefühl sollte gestärkt werden, was das Motto "Wir sind HSG" unterstreicht. Dazu sollen sich die Schüler selbst ein Stück weit einbringen, sich mit ihrer Schule identifizieren.

Gestern fand nun der im Sommer wegen der großen Hitze abgesagte Sponsorenlauf statt. Wegen des Regenwetters wurde er vom Stadion in der Au in die Sporthalle des Gymnasiums verlegt, statt einer großen Stadionrunde mussten die Schüler vier kleine Runden à 100 Meter zurücklegen, um die gesponserte Runde zu laufen. Jeweils eine Schulstunde hatten die rund 650 Schüler Zeit, möglichst viele Runden zurückzulegen und damit entsprechend Geld zu erlaufen. "Wir verschönern unseren Schulhof" lautete der Aufhänger für die Veranstaltung.

Im Vorfeld hatten sich die Schüler ihre Sponsoren gesucht und zumeist in ihren Mamas, Papas, Omas, Opas oder Nachbarn gefunden. Ein Mädchen hatte sogar die Skatrunde ihres Vaters dafür gewonnen, einige auch Betriebe. So reichte der in Aussicht gestellte Betrag zwischen zehn Cent und zehn Euro pro 400-Meter-Runde. "Zehn Euro sind viel zu viel", sagt Berstel. Ein Euro wäre ein angemessener Betrag. Denn manche hatten den Ehrgeiz und die läuferischen Qualitäten ihres Kindes offenbar unterschätzt. Obwohl immer wieder die Durchsage der Lehrer kam, nicht zu übertreiben, gingen sie ans Limit und liefen und liefen ...

Die Verlegung in die Halle war definitiv kein Stimmungskiller. Dadurch, dass immer drei Klassenstufen vor Ort waren, von denen eine lief, waren genug Motivatoren da. Und auch die Schüler, die nicht mitmachen konnten, weil sie zum Beispiel an Krücken gingen, feuerten zusammen mit den anwesenden Eltern von der aus Tribüne die Läufer an. Auch das Gruppenerlebnis brachte zunächst eher skeptische Schüler dazu, sich doch noch reinzuhängen. "Die Achtklässler haben sich ewig bitten lassen, am Morgen sind sie dann doch noch mit Sponsoren gekommen", freut sich Berstel.

Die Bewirtung an diesem Schultag haben Eltern und der Verein der Freunde des HSG übernommen. Die Kuchen hatten Eltern gebacken, das Obst ein Groß-Supermarkt spendiert, dazu gab’s noch Laugenstangen. Um Plastikmüll zu vermeiden, wurden die Getränke in die Trinkflaschen der Schüler abgefüllt. Die motivierende Beschallung lag in den Händen von Hartmut Quiring und vier Schülern der Bühnentechnik-AG.

Die medizinische Betreuung übernahm Dr. Patrick Schottmüller in Kooperation mit der Sanitätsdienst-AG unter der Leitung von Michael Windorfer und Sabrina Lobeck. Manch roter Kopf nach 45 Minuten brachte sie dazu, sich manche Läuferin nach der zumeist ungewohnten Anstrengung doch näher anzusehen.

Natürlich musste keiner durchlaufen. Wer wollte, ging ein Stück oder legte eine kleine Pause ein, um sich zu erholen. "The final countdown" aus den Lautsprecherboxen kündigte die letzten Minuten an und brachte einige dazu, noch einmal Gas zu geben, und sich ein letztes Bändchen für zurückgelegte Runde zu sichern.

Bis zu den Herbstferien dürfte die erlaufene Summe bekannt sein, sagt Berstel. Wieviel es sein wird, kann er schlecht abschätzen. "Wenn jeder Schüler nur eine Runde für einen Euro gelaufen ist, sind es schon 650 Euro", sagt er, rechnet aber mit mehr.

Im Schnitt liefen sie zehn bis zwölf Runden, die Spitzenreiterin kam sogar auf 22 Runden, legte also knapp 9000 Meter zurück. Doch Berstel beruhigt: "Keiner muss jetzt 250 Euro zahlen, das Sponsoring ist freiwillig. Wenn jeder das für sich gesteckte Limit überweist, ist das völlig in Ordnung." Schließlich ging es bei dem sportlichen Event in erster Linie darum, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Und dieses Ziel dürfte gestern auf jeden Fall erreicht worden sein.

Ob mit dem Geld der Schulhof begrünt wird, Sitzgelegenheiten, Basketballkörbe oder Tischtennisplatten angeschafft werden, wird erst noch entschieden. Wobei die Schülermitverantwortung (SMV) natürlich mitentscheidet.