Eberbach. (MD) Vor der afrikanischen Schweinepest warnen Schilder auf Parkplätzen rund um Eberbach, wie hier in Richtung Gaimühle. Und zwar in sechs Sprachen, darunter Polnisch und Russisch. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ließ diese über die Straßenmeistereien aufstellen, damit auch Lastwagen-Fahrer aus dem Osten auf den beliebten Rast- und Ruheplätzen darauf hingewiesen werden, keine Essensreste achtlos in die Landschaft zu werfen, sondern stets in geschlossenen Behältnissen zu entsorgen.

Denn die für Menschen ungefährliche Tierseuche breitet sich von Polen, Ungarn und Tschechien kommend in den hiesigen Raum aus und führt bei Haus- und Wildschweinen zu einer grundsätzlich tödlich endenden Erkrankung. Übertragen wird diese nicht nur von Tier zu Tier, sondern eben auch über Lebensmittel. Einen Impfstoff gegen die Krankheit gibt es bislang nicht.