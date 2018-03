Von Marcus Deschner

Eberbach. "So was hab’ ich noch nie erlebt", ist Erwin Geisler immer noch ganz baff. Vergangene Woche suchten Wildschweine sein über 2000 Quadratmeter großes Grundstück in der Burghälde heim. Die Borstenviecher leisteten bei ihrer Suche nach Nahrung ganze Arbeit: auf dem umzäunten Areal hinter dem Haus gruben sie Rasenstücke großflächig um. Aushub und Steine, die der Rentner zwecks Mauerbau oberhalb von einem Schuppen gelagert hatte, schoben die Schwarzkittel kurzerhand nach unten.

Auch Himbeersträuche fielen dem nächtlichen Besuch zum Opfer. Zu guter letzt gelangten die Schweine wohl auch noch von Geislers Areal auf das Nachbargrundstück, das sie offenkundig allerdings wieder verließen, ohne Schäden zu hinterlassen. Geisler zeigt auf eine Stelle am oberen Teil seines Grundstückes, an der ein Waldweg verläuft. "Da haben die sich durch den Zaun gedrängt". Bereits 1970 hat Geisler sein Haus gebaut und ist bislang von derart ungebetenem Besuch verschont geblieben. Zwar hat er die Tiere nicht gesehen, schätzt aber, "dass es mindestens 20 waren".

Mittlerweile hat der 82-Jährige mit Unterstützung seines Sohnes den Zaun wieder gerichtet und zusätzlich mit großen Aluprofilen gesichert. Und hofft freilich, dass die Wildschweine sein Anwesen nicht erneut heimsuchen. Noch überlegt Geisler, wie er seine am Hang gelegenen Rasenflächen wieder auf die Reihe bringt. Bei derzeit noch gefrorenem Boden sei nicht daran zu denken. Und in seinem Alter könne er das auch nicht mehr alleine bewerkstelligen. Da komme wohl der Einsatz eines Gartenbaubetriebs in Betracht, was wohl mit entsprechenden Kosten verbunden sei.

"Bis die die Geräte alle nach oben geschafft haben", deutet er auf die Flächen hinter seinem Wohnhaus. Zwar habe er eine Versicherung gegen Wildschäden: "Die springt aber nur ein, wenn die Viecher bei mir in der Wohnung stehen und dabei was kaputtmachen". Bei der Stadt hat sich Geisler bereits wegen der Schweineplage beschwert.

Man kenne die Problematik, versichert Ordnungsamtsleiter Rainer Menges auf Nachfrage. Entsprechende Meldungen gebe man stets auch an den Forst weiter. Allerdings: "Die Stadt haftet dafür nicht", sagt Menges im Hinblick auf von den Wildschweinen verursachte Schäden.

Bernd Grove, der in der Nachbarschaft von Geisler wohnt, hatte bereits vor über einem Jahr mit ähnlich starken Schäden zu kämpfen. Bereits damals hatte er einen vermehrten Abschuss der Schwarzkittel angemahnt, da man durchs Einzäunen der Grundstücke die Problematik nur verlagere.

Nachdem etliche weitere Klagen von Bürgern laut wurden, entschloss sich nun auch die Stadtverwaltung, bei der Unteren Jagdbehörde in Heidelberg einen Antrag auf Sondererlaubnis zum Schießen der Tiere im ansonsten "befriedeten Bezirk" zu stellen.

Das Verfahren beschäftigt nun etliche Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Bis hinauf zum Ministerium in Stuttgart. Vergangenen Dezember habe wegen der überhand nehmenden Population und den damit einhergehenden Schäden eine Besprechung in Eberbach stattgefunden, erläutert Stadtförstereileiter Siegfried Riedl. Behördenvertreter forderten dabei erst die Bildung eines "runden Tisches", ehe man eventuell eine Ausnahmegenehmigung gewähre. Der soll sich im April treffen. Riedl ist eigenen Angaben zufolge derzeit dabei, mögliche Teilnehmer an dieser Runde auszuloten.

Er hofft durch eine vom Gesetzgeber wegen des Ausbreitens der afrikanischen Schweinepest vorgegebene Verkürzung der Schwarzwild-Schonzeiten auf stärkere Bejagung der Tiere im Wald.