Von Christofer Menges

Eberbach. Einen Europameister aus Eberbach gab es schob länger nicht mehr, einen Europameister aus den Reihen der Rudergesellschaft gab es bislang noch nie - bis Sonntag. Da ließ Philipp Thein bei der U23-EM im weißrussischen Brest mit dem deutschen Leichtgewichtsdoppelvierer in einem packenden Finish die Boote aus Tschechien, Österreich, Estland, der Ukraine und Weißrussland hinter sich. Am Mittwochabend wurde der frischgebackene Europameister mit seinem Trainer Frank Günder auf der Terrasse des Bootshauses der Eberbacher Rudergesellschaft empfangen.

Für die kurzfristig anberaumte Party wurden Urlaube verschoben. 70 Ruderfreunde waren gekommen, vom Ehrenvorsitzenden Robert Moray gab es eine Umarmung, von der RGE-Vorsitzenden Kerstin Thomson Blumen und Präsente, Bürgermeister Peter Reichert brachte einen Einkaufsgutschein mit. Die Rudergesellschaft schmetterte ein dreifach kräftiges "Hipphipphurra!" Thein strahlte und hielt die Goldmedaille hoch. Die harte Arbeit hat sich gelohnt.

Der 19-Jährige ist ein Ruderbesessener. Um bessere Trainingsbedingungen für ihn zu schaffen, wurde das Trainerbüro im Bootshaus zum Schlafraum umfunktioniert. Dort ging es zuletzt morgens um 4.30 Uhr raus, ab aufs Wasser, dann nach Karlsruhe in die Schule, oft mit dem Rad, wieder zurück nach Eberbach, wieder Training: 13, 14 Einheiten die Woche, häufig mehr als 20 Stunden. "Nebenbei" machte er sein Abi mit 1,4.

Er sei eher einer, den man manchmal bremsen müsse, sagt Trainer Günder, einer mit eigenem Kopf, aber eben auch einer, der immer schnell fahren wolle. Das und seiner "radikalen Motivation, diesen Sport zu betreiben", könnten sich andere zum Vorbild nehmen, sagt der Coach.

Thein kam mit 16 zur RGE, weil sein Trainer in Karlsruhe nicht mehr weitermachte und er in Eberbach mit seinem damaligen Zweierpartner Moritz Braun trainieren konnte. "Es herrscht eine tolle Atmosphäre hier", sagt der neue Europameister, "ich bin froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, hier herzukommen."

An den Überraschungserfolg in Brest hat er zunächst gar nicht geglaubt: "Nach 1500 Metern war ich mir nicht so sicher, ob wir das schaffen. Dann hat Malte-Anton durchgesagt, dass wir vorne liegen, ich habe ihm nicht geglaubt, habe mich umgeschaut - und dann hieß es nur noch treten. Das war mit Abstand unser bestes Rennen bisher."

Jetzt hat Thein erst einmal Pause. Am Donnerstag ging es nach Cornwall in den Urlaub. Eberbach und der Rudergesellschaft bleibt der Abiturient treu, im Bootshaus muss er nicht mehr schlafen. Einen Steinwurf vom Neckar entfernt, hat er eine WG gefunden. Bei der Bootswerft Empacher fängt er demnächst ein Praktikum an. Sportliche Ziele hat er auch: "Nächstes Jahr will ich versuchen, es zur WM zu schaffen", sagt Thein. Die ist in Sarasota/Florida. "Das wäre schon ein Träumchen", sagt der 19-Jährige.

RGE-Trainer Günder ist "gespannt, was die nächsten Jahre noch so passiert". Thein mit 19 schon bei der U23 erfolgreich, dazu eine komplette Rennmannschaft mit jungen Jahrgängen, die dieses Jahr Leistungen gezeigt haben, "die hätten so gar nicht passieren dürfen": "Das war erst das Warm-up", ist sich der Trainer sicher.