Eberbach. (fhs) Zu Eberbachs gestandenen Fastnachtern gehört Johann Bachl, der als Rettungstaucher und Wastl zahlreiche Prunksitzungen bereichert hat und auch zu den Anziehungspunkten bei der "Tour de Bütt" zählt, einem weiteren Alleinstellungsmerkmal Eberbachs in der Karnevalslandschaft ringsum. Jetzt ist der Taucher zu sehen: im nächsten Prunk-TV-Clip. Am Freitag, 18. Februar, wird er um 17.11 Uhr frei geschaltet.

Karnevalkanal Prunk TV sendet wieder. Foto: privat

Wie der Gummi-ummantelte Bänkelsänger vor Neckartalkulisse mit der betagten Quetschkommode ins moderne Social-Media-Zeitalter passt? Punktgenau. Oder besser: Prunk-TV-geeignet, die Formulierung trifft’s wohl besser.

Die Akkordeonklänge begleitet vom heimischen Idiom und der Büttenrede ohne Bütt’, aber mit Witz – das sollten sich Anhänger des auch 2022 digitalisierten Fastnachtstreibens nicht entgehen lassen.

Wer 2017 den "Lachenden Eber" erhielt und, wie schon erwähnt, zur Stammbelegschaft der Tour-de-Bütt-Aktiven zählt, weiß, was er seinem diesmal für ihn wieder nicht sichtbaren Publikum draußen an den IPhones, Laptops oder PCs anbieten kann. Und er weiß wie er’s präsentieren muss, dazu braucht er nicht mal seinen bewährten Applausbringer "Kaulquappesocke".

Dem Taucher aus dem Neckar ist anderes Lachhaftes vor die Brille gespült worden: Das Gendern – wenn’s denn wenigstens mit Kentern doch nur ein Begriff wäre, der ansatzweise was mit Wasser zu tun hätte, aber so? Was Johann "Wastl" Bachl vom Rockenauer Club Eulenspiegel dazu einfällt und was das Zapfhuhn damit zu tun hat, ist am Freitag, 18. Februar, ab 17.11 Uhr, online mitzuverfolgen.

Nicht zu sehen und zu hören ist, ob Bachl weiß, dass er in Eberbach-Nord ein Pendant erhalten hat: Die dort ihren Hauptsitz habende Digitalagentur hat sich den "Taucher" als Maskottchen gewählt und macht vor diesem Bild (mit Sidekick Thorsten, die Krabbe) Eberbach im weltweiten Netz bekannt.

Vielleicht schlägt sich das ja in einer der nächsten Karnevalsaisonen nieder – eventuell sogar wieder in Präsenz auf der Bühne und in den fünf Tour-de-Bütt-Gasthäusern.

Jetzt gibt es aber erst mal Taucher Wastl online auf prunk.tv – mit Narrenkappe anmoderiert von Bernhard (Lungo) Walter von der Karnevalsgesellschaft (KG) Urmel.