Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Als Robin Uhrig vor 36 Jahren auf die Welt kam, ließ sich das noch im hiesigen Krankenhaus machen. Uhrig ist also eine Art Eingeborener, und er hat Eberbach seither auch nie ernsthaft verlassen. Auch mit seiner Ehefrau hält er der Stadt weiterhin die Treue. Und beruflich ist der Verwaltungsfachwirt da tätig, wo die Verwaltung seiner Heimatstadt zusammenläuft: im Rathaus. Seit Jahresbeginn ist Robin Uhrig hier für Schul-, Sport- und Kindergartenangelegenheiten zuständig und folgt damit Patrick Koch nach, der zum neuen Personalamtsleiter aufgestiegen ist.

Der 36-Jährige nennt den neuen Job "genau das, was ich wollte", auch wenn er ihm in den knapp drei Monaten seit Amtsantritt kaum Gelegenheit zum Luft holen ließ. Sein Privatleben, sagt Uhrig lachend, ruhe zurzeit, "wenn ich abends nach Hause komme, weiß ich, was ich den ganzen Tag gemacht habe".

Die Regelarbeitszeit, weiß Hauptamtsleiterin Anke Steck aus eigener Erfahrung, "reicht in so einer Einarbeitungsphase nicht aus". Steck hat in der Vergangenheit selbst auf Uhrigs Stuhl gesessen, jetzt untersteht sein Tätigkeitsbereich ihrer Leitung. Um sich in den örtlichen Kindergärten und Schulen bekannt zu machen und einen persönlichen Eindruck von den Verhältnissen zu bekommen, absolviert Uhrig seit Jahresbeginn eine Vorstellungsrunde durch alle Kindergärten, Schulen und Sportvereine in seiner Zuständigkeit und lässt sich abends noch bei Infoveranstaltungen blicken. Obwohl ihm Eberbach und die Menschen hier sehr vertraut sind, lernt er dabei "dreißig Leute jeden Tag kennen". Was auf die Schnelle sogar einen 36-Jährigen herausfordert: "Ich muss gestehen, dass ich nicht alle Namen sofort drauf hab’", sagt Uhrig mit einem Lächeln. "Aber die Arbeit macht mir richtig Spaß, und die Leute haben mich super aufgenommen!"

Eine nette Besonderheit seines Werdegangs: Die meisten Schulen in Eberbach kennt Robin Uhrig noch aus Schülersicht. Er hat nacheinander in der Dr.-Weiss-Grundschule, im Hohenstaufen-Gymnasium, in Realschule und Theodor-Frey-Schule die Schulbank gedrückt, und hat dann das Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (kurz BKFH) durchlaufen.

Seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten hat er bei der Stadt Ladenburg gemacht, blieb Eberbach aber nicht lange fern. Als hier im Rathaus eine Stelle beim Ordnungsamt und bei der Stadtkasse frei war, bewarb sich Uhrig erfolgreich und kehrte zurück. Seitdem konnte er Erfahrung auch im Hauptamt, im Rechtsamt und in der Geschäftsstelle Gemeinderat sammeln, wo er zum ersten Mal eine ungeteilte Aufgabe versehen durfte.

An der Abendschule in Mosbach bildete sich der junge Mann zum Verwaltungsfachwirt fort, der Unterricht lief dreimal wöchentlich. Und mit dieser Qualifikation war die Voraussetzung für seinen neuen Rathausposten erfüllt, fürs neue Sachgebiet, genau da, wo er hinwollte. Bis er tief genug in die neue Materie eingedrungen sein wird, wird es aber noch dauern, gibt sich der junge Mann realistisch. Viele Themen seien noch Neuland für ihn, Sachverhalte richtig einzuschätzen, "das geht nicht nur mit Bauchgefühl". Hilfe von Hauptamtsleiterin Anke Steck und seinem Vorgänger Patrick Koch ist ihm aber gewiss.

Mit welchen Themen er auf seiner Vorstellungsrunde konfrontiert wurde? Viel Neues war nicht dabei, stellt Uhrig fest und nennt als Beispiel den Neubau des Kindergartens Regenbogen. Meist waren es eher kleine Sachen wie der Wunsch nach einem Parkplatz für Mitarbeiter oder nach dem Streichen einer Wand. "Wobei die Stadt zum Teil gar nicht zuständig ist".

Eine Möglichkeit, im neuen Sachgebiet irgendwann seine eigene Handschrift sichtbar zu machen, sieht Robin Uhrig durchaus: "Die gibt es immer". Auch wenn die Rahmenbedingungen festgezurrt sind. Und im persönlichen Umgang bezeichnet sich der 36-Jährige als jemanden, der alles direkt und offen anspricht, "auch wenn’s mal weh tut", und dies auch umgekehrt zu schätzen wisse. "Ehrlich die Meinung sagen, auch wenn man sie gar nicht hören will", damit, lacht Uhrig, fährt man bei ihm gut.

Gelegenheit dazu bietet sich jetzt reichlich. Auch im direkten Kontakt mit den Bürgern, die etwa in Fragen der Kinderbetreuung, der Hortanmeldung, als Eltern- oder Kirchenvertreter oder Sportvereinsleute bei ihm auflaufen werden. "Die Aufgaben sind breit gefächtert".