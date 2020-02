An der Einfahrt in den Lindenplatz würde ein versenkbarer Poller Sinn machen. Foto: Bayer

Eberbach. (by) Sollen für den Bereich der Altstadt elektronisch versenkbare Poller angeschafft werden oder reichen die bisherigen herausnehmbaren Poller? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstagabend. Der Fußgängerbereich ist eigentlich nur zu bestimmten Zeiten und für Fahrzeuge mit Sondernutzung freigegeben. Doch immer wieder kommt es in dem Bereich, etwa auf dem Lindenplatz zu "hemmungslosem Parken", so Karl Braun (CDU).

Nachdem es in der Vergangenheit aus dem Gemeinderat mehrfach Anfragen zu den Kosten für versenkbare Poller gegeben hat, hat die Verwaltung mit der Firma Predio Sicherungssystem Kontakt aufgenommen, informierte Bauverwaltungsleiter Karl Emig. Die Kosten pro Standort mit zwei Automatikpollern schätzt die Verwaltung demnach auf mindestens 19.500 Euro brutto. Sollte der gesamte Fußgängerbereich Altstadt an geschätzt zehn Standorten damit versehen werden, sei mit Baukosten von mindestens 195.000 Euro zu rechnen.

Die Verwaltung sprach sich aus, es bei der bisherigen Lösung mit herausnehmbaren Pollern zu belassen. Diese spiegele zwar nicht den Idealzustand wider, habe sich im Alltag aber bewährt, und sei zudem günstig. Die hoch technische Lösung sei anfälliger gegen Witterungseinflüsse wie Hochwasser und technische Störungen.

Bürgermeister Peter Reichert schlug vor, probeweise einen Elektropoller umzusetzen und diesen an der Einfahrt zum Lindenplatz bei Uhren Schwandl zu installieren. Zustimmung bekam er von Udo Geilsdörfer (FW). Zwei bis drei strategisch gut platzierte Poller sollten ausreichend sein. Zehn Autos, die in einer Stunde mit dem Auto reinfahren, um eine Pizza oder ein Eis zu holen und dort 15 Minuten stehen, seien keine Seltenheit.

"Ich verstehe nicht ganz die Angst vor technischen Ausfällen, bei Hochwasser könne man sie vorher runterfahren", meinte Markus Scheurich (SPD). Er sprach sich ebenso für den Versuch aus wie Patrick Joho (CDU), der anregte, die Umfahrungsmöglichkeiten zu unterbinden.

Es sei sinnvoll, versenkbare Poller nacheinander anzuschaffen, um zu sehen, wie sich die Ströme verlagern, so Geilsdörfer. Christian Kaiser (AGL) schloss sich der Meinung der Verwaltung an. Aufwand und Kosten für die versenkbaren Poller seien zu hoch.