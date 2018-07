Eberbach. (cum) Im November schließt die Postbank in Eberbach. Die Post will von der Bahnhofstraße in die Obere Badstraße umziehen. Dort wird im Geschenkgeschäft "Celebration" eine Partner-Filiale eröffnet. Die Filiale soll laut Eigentümer Adam Zalesski in das weiter laufende Geschäft integriert werden, das dafür umgebaut wird. Durch den Eingang, an dem eine kleine Rampe gebaut wird, geht es von 14. November an direkt auf eine Posttheke mit zwei Schaltern zu. Daneben werden weiterhin Geschenkartikel angeboten. Zalesski erhofft sich durch den Umzug eine Belebung der Oberen Badstraße. Er rechnet mit 250 bis 280 Leuten, die täglich zur Poststelle kämen, die dann auch bis auf mittwochs und samstags durchgehend von von 10 bis 18 Uhr geöffnet habe. Hauptsächlich gehe es dort um Pakete, die nicht direkt nach Hause geliefert werden könnten. Ob Kurzzeitparken vor der neuen Filiale möglich ist, soll noch geklärt werden.