Treten ein für ihren Jugendtreff: 18 Jungs und Mädels wandten sich wegen bestehender Mängel in ihren Räumen an die Stadtverwaltung und kamen ins Gespräch. Foto: privat

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Die vom Partygremium sind schon etwas älter. Die Jungs und Mädels, die sonst so in den Jugendtreff im Keller der Dr.-Weiss-Schule kommen, einfach des Angebots wegen, sind zwischen 14 und 18, manche 20 und auch schon mal bis 26 Jahre alt, erklärt Moritz Limprecht. Der junge Erziehungswissenschaftler hat in den Räumen hier unten das Sagen. Er und seine Kolleginnen Carina Bach und Sandra Smentek sind beim Kinder- und Jugendhilfeverein Postillion beschäftigt, der den Treff in städtischem Auftrag betreibt. Und die drei machen hier einen hoch professionellen Job. Viermal die Woche ab 16 bis 20 oder 21 Uhr steht der Treff allen Jugendlichen offen, die hier machen können, wonach ihnen gerade ist - solange sie es sozialverträglich tun: Musik hören, mit ihrer Clique abhängen, kochen, kickern, Billard spielen, werkeln. Oder sich an Workshops beteiligen. Im Schnitt kommen um die dreißig, schätzt Limprecht. Auch bei Problemen mit Familie, Schule oder Arbeitsplatz, wenn es um Alkohol oder Drogen geht, ist der Postillion-Treff Anlaufstelle. Limprecht bietet da Einzelgespräche an.

Heute also Party organisieren. Damit die am 21. April stattfinden kann - und inzwischen steht fest: sie kann! - müssen sich sechs Wochen zuvor ein paar "ältere Semester" in der Küche, wo solche Besprechungen naturgemäß stattfinden, am großen Tisch zusammensetzen und alles Punkt für Punkt durchgehen.

Vorn am Flipchart, einer Art Tafel zum Umblättern, Jan Wirth. Der hat studien- und arbeitsplatzhalber Eberbach zwar schon den Rücken gekehrt, in der Stadt aber noch einiges, was ihn hält. Wirth ist federführend für das Partyprojekt, das unter dem Stichwort "Partyzipation" läuft. "Wir motivieren die Jugendlichen zum Eigenengagement und leisten nur logistisch, mit unserem Knowhow Unterstützung", erklärt Moritz Limprecht die Spielregeln. Er und Carina Bach sitzen mit am Tisch, drei jungen Männern in Sweatshirts gegenüber. An der Spüle lehnen erst zwei, dann drei Treffbesucher, die das Gespräch als Zuhörer verfolgen, zur Orgarunde stößt später noch eine junge Frau. Hinten im Tanzraum, wo auch die Musikanlage steht, lässt jemand die Bässe jetzt so durchdringend dröhnen, dass Moritz Limprecht mal eben dazwischen funken muss. Tür auf und ab. Vorhin, so um 17 Uhr, war da hinten noch wenig los. Im Thekenraum Musik in Zimmerlautstärke und ein paar Jungs in Kapuzenshirts, die nackte Holztische mit weißen Papiertischdecken überzogen.

Hier hinten am Ende des Flurs gibt es seit kurzem auch einen offenen WLAN-Hotspot. Und nebenan ist das Schmuckstück des ganzen Treffpunkts: der Tanzraum mit neu gestalteter Bühne.

"Um ihn für Veranstaltungen herzurichten, haben wir viel investiert", sagt Limprecht. Hiphop-Auftritte, Literaturworkshop, Zumbagruppe, all sowas. Nur Partymachen geht jetzt unglücklicherweise nicht, weil hier aus Brandschutzgründen nicht wie erhofft 200, sondern nur 40 Leute feiern dürfen. Zu wenig.

An diesem Abend soll noch gecheckt werden, ob die Mehrzweckhalle nebenan als alternative Partylocation taugt. Die Halle kostet allerdings 13,50 Euro die Stunde, "das muss dann bei der Planung einkalkuliert werden", bemerkt Limprecht. Limprecht hat wieder am Besprechungstisch Platz genommen. Die Musik ist leiser. Wer darf alles mitfeiern bei der Party, was gibt’s für Musik (Hiphop, House), was gibt’s zu essen? ("Crepes, die stinken nicht so wie Pommes"). Aber auch Brötchen und Sandwiches. Und natürlich Pommes.

Wie macht man die Sache publik? Facebook, Flyer, Plakate, Mund zu Mund... "Kannst Du die Textnachricht gestalten? Cool!". Limprecht schaltet sich nur ein, wenn Fragen wie Jugendschutz berührt werden oder praktische Hilfestellungen nötig sind.

Wer macht Musik? "Jana hört sich um!" Wie wir die Getränke ranschaffen? "Du nimmst dein Auto, und mit dem von meiner Ma geht das auch klar".

Cool. Ja, und das mit dem Aufräumen nach der Party, am Sonntagmorgen? Vielleicht sollte das doch lieber sofort geschehen, ist man sich einig. Wäre ein "Aufräumrabatt" auf den Eintrittspreis denkbar? Dann haben wir erst nur Aufräumer - und am Schluss verkrümeln sich alle, gibt der Teamleiter zu bedenken. Und macht klar: "Wenn ihr rechnet, wir vom Postillion machen das dann, weil wir dafür bezahlt werden: dann nein!"

Am Vortag erst war eine Gruppe aus dem Jugendtreff im Rathaus, um auf Mängel in den Räumen hinzuweisen. 18 Leute, freut sich Limprecht, dessen Aufgabe im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit auch darin besteht, auf gesellschaftliche Mitarbeit und "nachhaltige Beteiligungsstrukturen" hinzuwirken.

Was andres Nachhaltiges hat Carina Bach in Arbeit: ein JuZ-Kochbuch mit Rezepten aus dem Treff. Das Ergebnis eines anderen Workshops liegt schon in Buchform vor: unter dem Titel "Fliegen" versammelt es Texte und Fotos der jungen Leute. Im Kochbuch sollen günstige, gesunde und leicht machbare Gerichte enthalten sein, sagt Bach. Gesunde Burger zum Beispiel. Kochen ist überhaupt ein wichtiges Angebot im Jugendtreff. Kochen, gemeinsam essen, Verdauungsschläfchen halten - kommt alles gut an. Nur das Drum und Dran ist noch entwicklungsfähig. Bach: "Beim Einkaufen sind wir vier, beim Kochen und Essen 16, beim Abspülen drei." Kommt auch alten Hasen irgendwie bekannt vor.