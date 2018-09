Eberbach. (by) Viele Sitzungen hat sich der Gemeinderat mit dem Bau eines Parkhauses im Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße beschäftigt. In der Sitzung am Donnerstag kam das vorläufige Aus für diese Pläne. Mit 16 zu drei Stimmen entschieden sich die Gemeinderäte für die "0-0-Variante", einen Vorschlag, den die CDU-Fraktion eingebracht hatte. Der sieht vor, die weiteren Planungen zunächst einzustellen und den derzeitigen Zustand beizubehalten.

Rolf Schieck (SPD) stimmte dem Vorschlag zu: "Wenn kein Parkhaus, dann lassen, wie es ist". Fraktionskollege Markus Scheurich befürwortete "Variante 2", ein Parkhaus mit vier Ebenen, da mittelfristig mehrere Projekte anstehen, wo Parkplätze wegfallen.

Christian Kaiser (AGL) regte an, für 2019 Mittel bereitzustellen, um den Platz herzurichten. Man brauche keine Variante für 700.000 Euro. Das Siebeck-Gelände wolle er nicht einbezogen wissen. "Wir haben kein Geld für ein Parkhaus, es gibt andere Projekte", so Peter Wessely (FW), der sich wie Michael Schulz (CDU) und Klaus Eiermann (SPD) dafür aussprach, den Belag mit geringen Mitteln entsprechend herzurichten. "Wir können die Situation verbessern", sicherte Stadtbaumeister Steffen Koch zu. "Ich schere aus, bin für die Variante 0", erklärte Lothar Jost (AGL). Der Platz sei hässlich, man solle zudem die Nutzung des Gleisdreiecks prüfen.

Bürgermeister Peter Reichert bedauerte, dass das Parkhaus nicht zustande komme. "Wir werden den Schotterparkplatz verlieren, das Gelände bei Riedinger. Das Parkproblem ist bekannt, ich hätte es als Riesenverbesserung gesehen. Wir sind Sanierungsgebiet und packen die Chance nicht beim Schopf. Wieder ein Punkt, den ich nicht verwirklichen kann."