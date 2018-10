Eberbach. (RNZ) Am Vorabend des Apfeltags wird der Ohrsbergturm am Samstagabend, 20. Oktober, in eine Showbeleuchtung getaucht. Ab 19.30 Uhr strahlen Scheinwerfer den Aussichtsturm etwa zwei Stunden lang in wechselnden Farben an.

Die Idee dazu hatte Christian Gerbig, der das Lichterspektakel mit Mitteln seiner Firma "CG Music Veranstaltungstechnik" technisch bewerkstelligt Unterstützt wird er dabei von den Eberbacher Stadtwerken; sie stellen die Stromversorgung bereit und schalten die reguläre Turmbeleuchtung ab. Bereits im Januar 2017 hatte Gerbig mit einer nächtlichen Beleuchtung des Hallenbads in Eberbach für Aufsehen gesorgt.