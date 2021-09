Voraussichtlich bis 20. Oktober müssen Verkehrsteilnehmer in Höhe des Neuen Markts mit einer ampelgesteuerten Engstelle leben. Die Ausfahrt aus der Neckarstraße West ist dicht. Foto: Biener-Drews

Eberbach. (jbd) Verkehrstechnisch noch keine große Sache war am Donnerstag die halbseitige Sperrung der Brückenstraße zwischen Neuem Markt und Rückseite "Asia Haus". Die Staus Richtung Odenwaldstraße waren zumeist überschaubar und ließen sich innerhalb einer Grünphase der Baustellenampel abbauen. Allerdings waren immer wieder besonders forsche Fahrerinnen und Fahrer zu beobachten, die kurz vor der Ampel meinten, den Linienbus überholen zu müssen, und die selbst bei Rot kräftig aufs Gaspedal drückten, um noch durch die Engstelle zu witschen.

Das Ordnungsamt wird hier in den nächsten Tagen wohl nach dem Rechten sehen müssen. Auch die Verlegung der Bushaltestellen am Neuen Markt sorgte gestern nicht groß für Irritationen. Bis zum voraussichtlichen Ende der Bauarbeiten an der alten "Rose" werden nämlich nur die Haltestellen Dr.-Weiss-Schule und Bahnhof bedient.