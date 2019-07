Eberbach. (cum) Zwischen der Stettiner Straße in der Steige und der L 2311 nach Friedrichsdorf ist eine neue Straße geplant. Für die Querverbindung sind zwei Varianten in der Überlegung: Eine führt zwischen den Hochhäusern hindurch zur Friedrichsdorfer Landstraße, die andere, etwas längere hinter Realschule und der ehemaligen Druckerei Krauth.

Die Planungen stecken noch in einem frühen Stadium. Erst einmal muss der Bebauungsplan geändert werden. Die Planung dafür vergab der Bauausschuss vor kurzem bei zwei Gegenstimmen für 68.000 Euro an das Büro Klaus Nachtrieb Städtebau aus Ludwigshafen. "Die Planung ist sicher sinnvoll, aber wir werden sie in den nächsten Jahren sowieso nicht weiterverfolgen können. Das ist eine Riesenplanung, die ist nirgends eingepreist. Nicht dass wir planen und die nächsten zehn Jahre nicht zur Umsetzung kommen", sagte Christian Kaiser (AGL). "Wenn wir nicht beginnen und keinen planungsrechtlichen Hintergrund habend, dann fragen wir uns, wieso wir nicht vor fünf Jahren begonnen haben", hielt Karl Emig von der Bauverwaltung dagegen.

Von den Planern soll auch geprüft werden, ob die Bebauungsplanänderung im vereinfachten Verfahren vorgenommen werden kann. In dem Fall entfiele eine umfassende Umweltprüfung.