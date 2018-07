Von Felix Hüll

Eberbach. Die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) bietet auf ihrer Internetseite www.ewg-eberbach.com jetzt einen Überblick über Praktikanten- und Ausbildungsplätze von Unternehmen in der Stadt sowie im Raum Eberbach.

Das soll doppelten Nutzen bringen: Schüler erhalten Angebote, die es in ihrer Stadt gibt, die teils gar nicht so bekannt sind. Und den Unternehmen bietet sich ein Forum, sich den demografiebedingt immer weniger werdenden jungen Interessenten vorzustellen.

Dabei wollen die Eberbacher Geschäftsleute die Tatsache nutzen, dass es in der Stadt sehr viele Schüler gibt, aus denen man künftige Auszubildende während eines Praktikums näher kennen lernen kann. Und beide Seiten haben den Vorteil kurzer Wege.

So schilderten es Dietrich Müller, Sven Bauer und Christina Wolff vom EWG-Vorstand jetzt der Stadtverwaltung und Vertretern der Eberbacher Schulen. "In unserer Praktikantenbörse finden Sie derzeit 21 Firmen mit insgesamt 28 Berufsbildern", erklärt EWG-Vorsitzender Müller.

Derzeit sind es alles EWG-Mitgliedsbetriebe, aber jedes Unternehmen der Region, das sich bei Dieter Müller oder Sven Bauern via info@ewg-eberbach.de meldet, kann mit seinen Praktikastellen in die Börse aufgenommen werden.

Bei den regelmäßigen Gesprächen zwischen Stadtverwaltung und EWG kam das Thema 2017 auch auf Probleme bei der Praktikantensuche. Meistens kamen die Schüler zu kurzfristig oder waren für diese spezielle Stelle ungeeignet. Und weil die Schulen nur zu bestimmten Zeiten Berufsorientierung mit Praktika während der Schulzeit anbieten, muss man sich rechtzeitig um einen entsprechenden Platz gekümmert haben.

Jugendliche der Eberbacher Schulen wissen mitunter nicht die richtigen Ansprechpartner und stünden unvermittelt im Geschäft ohne sich vorinformiert zu haben. Manchmal hätten sie auch gar keine Vorstellung davon, welche Angebote es überhaupt in ihrer Stadt gibt.

Die neue EWG-Praktikantenbörse soll dem abhelfen. Sie ersetzt damit auch eine von den jungen Leuten (so Bürgermeister Peter Reichert) "nicht so angenommene" Börse auf der städtischen Homepage.

Die von der EWG gepflegte neue Praktika-Börse nennt, was im jeweiligen Unternehmen an Ausbildungswegen angeboten wird, was ein Praktikant dabei machen kann, was sie oder er an Mindestvoraussetzungen mitbringen muss, und an wen er sich wie wenden kann.

Bei dem Treffen zwischen Geschäftsleuten und Schulleitern wurde deutlich, dass die Schulen seit Jahren schon die Jugendlichen für Bewerbungen und Vorstellungen trainieren, dass die Firmen jedoch häufig feststellen, dass diese Bemühungen wohl wenig Früchte trugen;.

Andererseits lag den Praktika-Anbietern daran, dass die Schulen diese Vorbereitungen so rechtzeitig starten, dass die Bewerbungen auch mit dem entsprechenden Vorlauf bei den Firmen eintreffen.

So hätten Interessenten jetzt in den Ferien schon mal Zeit, sich zu orientieren und je nach den in der Börse genannten Anforderungen zu bewerben.

Info: https://www.ewg-eberbach.com/praktika/