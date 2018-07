Dialysepatienten aus Eberbach und Umgebung können sich von 23. Juli an in der neuen Praxis von Dr. Fritz Matzkies und Dr. Donatella De Cicco (vorn, Mitte) mit ihrem Team behandeln lassen. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Die neue Eingangstür fehlt noch, die Hecken vor dem Gebäude warten auf den Sommerschnitt. Ein provisorisches Praxisschild weist auf die Dialysepraxis hin, die hier in der Scheuerbergstraße 3 in Kürze auf zwei Etagen ihre Arbeit aufnehmen soll. Von Montag, 23. Juli, an sollen 15 Dialyseplätze Patienten aus Eberbach und Umgebung die zum Teil langen Fahrten zu den Dialysezentren in Mosbach, Sinsheim oder Heidelberg ersparen. Inhaber der neuen Praxis sind die Fachärzte für Innere Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie (Nieren- und Hochdruckerkrankungen) Dr. Donatella De Cicco und Dr. Fritz Matzkies.

Seit 2005 ist die gebürtige Italienerin De Cicco im Dialysezentrum Mosbach tätig. Viele Jahre teilte sie die dortige Schwerpunktpraxis mit Dr. Hans Peter Barth. Als dieser sich Ende 2017 in den Ruhestand verabschiedete, stieg Matzkies, von 2015 bis 2017 Chefarzt der Inneren Abteilung am Kreiskrankenhaus Mosbach, in die Gemeinschaftspraxis ein. Und da man sich seitens der Eberbacher GRN-Klinik die Einrichtung einer Dialysepraxis im geplanten Neubau der Urologie gewünscht hatte, kam man mit den Mosbacher Ärzten ins Gespräch.

Die Planungsphase für den Neubau sei bereits weit fortgeschritten, informierte Klinikleiter Martin Hildenbrand dieser Tage bei einem Pressegespräch. Im Spätherbst solle das inzwischen leer stehende Personalwohnheim I abgerissen werden. Für Anfang 2019 sei der Baubeginn vorgesehen.

Im ersten Halbjahr 2021 solle der Neubau fertig sein. Neben der erweiterten Zentralambulanz werde das neue, an den Funktionstrakt der Klinik angebaute Haus zwei urologische OP-Räume und die Räumlichkeiten für die zugehörige Funktionsdiagnostik enthalten. Darüber hinaus biete der Neubau Platz für zwei neue Praxen: eine radiologische Praxis und das Dialysezentrum mit 30 Plätzen. "Oft habe ich den Wunsch aus der Bevölkerung nach einem Dialysezentrum bei der Eberbacher Klinik gehört", berichtet Hildenbrand. "Ich bin sehr froh, dass das jetzt realisiert wird."

Nun kommt die Dialysepraxis sogar schneller als ursprünglich geplant. 2017 beantragten die Mosbacher Doktoren De Cicco und Matzkies eine Zweitpraxis in Eberbach bei der kassenärztlichen Vereinigung. Die Genehmigung kam, doch war diese an die baldige Umsetzung der Praxisgründung gebunden.

Eine Zwischenlösung wurde gesucht - und gefunden: Wo früher im Schwesternwohnheim die Diakonissen ihren Gemeinschaftsraum hatten und später Krankenhausbedienstete Konferenzen abhielten, entstehen jetzt im Erdgeschoss zunächst 15 Dialyseplätze nach neuesten Standards.

Im ersten Obergeschoss werden ein Arztzimmer, ein Multifunktionsraum und Personalräume eingerichtet. In diesen Praxisräumen wollen die beiden Ärzte - neben der Dialysebehandlung - "unserer eigentlichen Aufgabe als Nephrologen nachgehen, das heißt, die Leute so lange wie möglich von der Dialyse fernhalten", erläutert Matzkies, "Patienten mit schwer einstellbarer Hypertonie oder solche, die aufgrund von Blut und Eiweiß im Urin von Urologen nach Heidelberg geschickt werden mussten, können nun vor Ort behandelt werden."

Sowohl er als auch Klinikleiter Hildenbrand sehen viele Vorteile in der Zusammenarbeit zwischen Dialysepraxis und Krankenhaus. So können in der Klinik künftig auch Patienten mit fortgeschrittener Niereninsuffizienz stationär behandelt werden, die bisher - wegen fehlender Dialysemöglichkeit - andere Krankenhäuser aufsuchen mussten. "Und gibt es ein Problem unter der Dialysebehandlung, dann ist das Krankenhaus samt Intensivstation gleich vor Ort", erläutert Matzkies.

Vom 23. Juli an sollen zunächst fünf Eberbacher Patienten in den Genuss der neuen Dialyseplätze kommen, die bislang in Mosbach behandelt wurden. Vom 1. August an ist die Praxis für alle Patienten offen. Vier Krankenschwestern und -pfleger und zwei Hilfskräfte werden sie umsorgen. Und natürlich die beiden Ärzte, von denen im wöchentlichen Wechsel immer einer im Dienst sein wird.