Eberbach-Neckarwimmersbach. (pol/rl) Gegen eine Mauer in der Schwanheimer Straße prallte ein Renault am Montagabend. Laut Polizeibericht kam der 69-jährige Fahrer kurz nach 22.30 Uhr in einer Rechtskurve der Straße von der Fahrbahn ab, streifte noch zwei geparkte Autos und prallt dann gegen eine Grundstücksmauer.

Der 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Der Renault wurde abgeschleppt. Da der Verdacht besteht, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt betrunken war, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.