"Seba Kaapstad" will den Club am 16. März zum Swingen bringen. Foto: privat

Flüstertüte will am Freitag, 23. März den Club für sich einnehmen. Foto: privat

Eberbach/Neckargemünd. Bereits zum 16. Mal gibt es in diesem Jahr das kleine Jazzfestival in Eberbach und in Neckargemünd. Ermöglicht werden die Konzerte unter anderem durch das Sponsoring der Volksbank Neckartal und durch das Land Baden-Württemberg aus Mitteln zur Förderung der Kunst.

Gleich zur Eröffnung von "JazzMe 2018", am Donnerstag, 15. März, in der Kundenhalle der Volksbank Neckartal in Neckargemünd, können sich alle Interessierten auf die Landesjazzpreis-Gewinnerin Baden-Württemberg 2014 freuen: Alexandra Lehmler (Saxofone) will gemeinsam mit Matthias Debus (Bass) und Apollonio Maiello (Keyboards) ab 19 Uhr für einen unvergesslichen Jazz-Abend sorgen.

Der Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2017, Sebastian Schuster (Bass), will am Freitag, 16. März, ab 20 Uhr im Club 55 in Eberbach die Hörer mit seinem Projekt "Seba Kaapstad" begeistern. In der Besetzung mit einer Sängerin und einem Sänger aus Afrika sowie mit Schlagzeug und Piano will die Band den Club zum Swingen bringen.

Der Samstag, 17. März, gehört ab 20 Uhr der jazzenden Jugend. Beim Bundeswettbewerb "Jugend jazzt" 2017 als Sieger hervorgegangen ist das Trio Convenience mit Piano, Kontrabass und Schlagzeug - schon heute wird den jazzenden Jungs eine große Musiker-Zukunft vorausgesagt. Den Jazz-Gottesdienst in der Eberbacher Michaelskirche am Sonntag, 18. März, um 10 Uhr begleiten das Christoph Georgii Trio und Olaf Schönborn am Saxofon. Das Trio begeistert mit intensiven und leidenschaftlichen Interpretationen der Werke internationaler Jazz-Größen wie Esbjörn Svensson oder Oscar Peterson. Christoph Georgii ist unter anderem Beauftragter für Popularmusik an der Evangelischen Landeskirche in Baden.

Flüstertüte heißt die Band, die am Freitag, 23. März, ab 20 Uhr den Club für sich einnehmen will. Weit mehr als ein Geheimtipp sind die Jungs seit vielen Jahren. Wer jungen, frechen und unverbrauchten Jazz mit deutlichen Einflüssen aus Hip-Hop, Funk, Latin und Rap erleben will, sollte sich diesen Abend wirklich nicht entgehen lassen.

Das Sander Baan Quartett kommt mit Jonathan Nagel am Bass am Samstag, 24. März, nach Eberbach. Die Wurzeln von Jonathan liegen in Neckargemünd, die Musik hat ihn nach Berlin und in die Niederlande geführt. Er ist ab 20 Uhr mit seinem international renommierten Ensemble im Club 55 zu Gast. Bei JazzMe 2017 überzeugte Konrad Bogen (Piano) als Sieger von "Jugend jazzt" in jeder Hinsicht. Am Sonntag, 25. März, ist er ab 18 Uhr mit seinem eigenen Trio im Club 55 zu hören. Und wenn er nicht in Eberbach jazzt, konzertiert er schon bei großen internationalen Festivals gemeinsam mit den Besten seiner Zunft.

FiInfo: Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Greif, im BuchHaus Eberbach und bei der Tourist-Info sowie an der Abendkasse. Weitere Infos unter www.eberbach.de oder www.jazzme.de.