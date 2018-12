Von Marcus Deschner

Eberbach. Pünktlich zur Weihnachtszeit trat der Neckar auch dieses Jahr wieder über seine Ufer. Da die Hochwasserzentrale steigende Pegel auch von den Nebenflüssen angekündigt hatte, sperrte die Stadt Eberbach bereits am Samstag den Lauer.

Doch im Gegensatz zum "Jahrhunderthochwasser" vor exakt 25 Jahren, ging’s mit dem Wasseranstieg diesmal etwas gemächlicher zu. An Heiligabend schwappte der Fluss bei der Anlegestelle der Personenschifffahrt gegen 17 Uhr nur leicht über die Uferkante. Gegen Mitternacht war dann wie angekündigt der Höchstpegel erreicht, und das Wasser umspülte die Richtung Bundesstraße B37 gelegene Mauer. Doch so schnell wie er gekommen war, zog sich der Neckar auch wieder zurück. Bereits am ersten Weihnachtsfeiertag war er wieder vollständig in seinem Bett.

Allerdings blieb der Uferbereich mit den Parkplätzen weiterhin gesperrt, da die Stadt die Fläche erst noch reinigen musste. Bewährt haben sich die Verschlüsse an den Fußgängerunterführungen, durch die so gut wie kein Wasser durchdringen konnte. Zahlreiche Eberbacher zog’s derweil an den Neckar, um nach dem Wasserstand Ausschau zu halten. Der Wasserstand sowie die Prognosen über Anstieg und Fallen waren stets auch übers städtische Hochwassertelefon 06271/87333 abzurufen.