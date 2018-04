Eberbach (ww/fhs) Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt ist am Samstag nach 25 Jahren die Ära des Zinnfigurenkabinetts im Haspelturm zu Ende gegangen. Fünf Aktive beluden drei Pkw mit den Figuren und Dioramen. Lediglich einige Zinnfiguren, die dem Bürger- und Heimatverein (BHV) selbst gehören, bleiben in Eberbach, bis eine weitere Verwendung des Turms gefunden ist. Für Anregungen ist der BHV dankbar.

Mit wehmütigen Gedanken trafen sich die Verantwortlichen für das Museum im Haspelturm "zum letzten Gefecht": Günter Lipski und Hannes Melchinger sowie die Sammler Prof. Dr. Nicolaus Dahmen aus Bruchsal, Karlheinz Kröger aus Eppelheim und Dr. Wolfgang Weiß aus Edingen-Neckarhausen. Die fünf Männer entnahmen die Exponate aus ihren Vitrinen, demontierten die Figuren und verpackten sie einzeln in passende Schachteln und Kartons.

Behutsam wurden die Kisten die Treppen hinuntergeschafft. Mit drei Pkws waren die Sammler angereist, um mit einer Aktion sämtliche Leihgaben auf einmal abtransportieren zu können. Die Stücke wurden sortiert nach Exponaten aus der eigenen Sammlung sowie nach Leihgaben, die tags darauf bei einem Sammlertreffen in Philippsburg an die Leihgeber zurück gegeben werden sollten.

Am schwierigsten erwies sich der Abbau der Vitrine "Die Nibelungensage". Diese Szenenfolge in sieben Dioramen war erst vor kurzem zum 80. Geburtstag von Günter Lipski hergerichtet worden. Hannes Melchinger hatte die einzelnen Szenen platziert und ausgeleuchtet. Diese Vitrine mit Siegfried und anderen Helden der Sage wird in Kürze im Museum für Festungsgeschichte in Philippsburg wieder zu besichtigen sein.

Dr. Wolfgang Weiß bedankte sich bei den Eberbacher Ehrenamtlichen mit dem Katalog einer Zinnfigurenausstellung "Prachtstücke. Geschichten, Mythen und Ereignisse in Zinn" für die jahrelange angenehme und kreative Zusammenarbeit.