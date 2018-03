"Maudie" steht um 17.30 Uhr an. Maud Lewis leidet an rheumatoider Arthritis. Ihre Gelenke sind zerstört, weswegen sie von ihrer Tante Ida als Bürde empfunden wird. Fotos: privat

Eberbach. Am Donnerstag, 1. März, kommt wieder das Mobile Kino in die Stadthalle. Drei Filme werden gezeigt.

"Ferdinand - geht stierisch ab" steht um 15 Uhr auf dem Programm. Der Eintritt beträgt 5 Euro, der Film dauert 100 Minuten. Ferdinand ist ein gemütlicher Stier und verbringt viel Zeit mit seiner quirligen Ziegenfreundin Elvira und seiner jungen Menschen Freundin Nina. Ferdinand schnuppert an Blumen und schlendert über seine Weide. Er führt ein glückliches Leben auf einem Bauernhof in Spanien. Doch dann wird er von einer Biene gestochen, was ihn für einen Moment aus der Fassung bringt und dafür sorgt, dass ihn alle für ein gefährliches Tier halten. Er wird nach Madrid verfrachtet, wo er am Stierkampf teilnehmen soll. Wie kommt er aus dieser Nummer bloß wieder raus?

"Maudie" wird dann um 17.30 Uhr gezeigt. Der Eintritt beträgt 6 Euro, der Film dauert 110 Minuten. Maud Lewis (Sally Hawkins) leidet an rheumatoider Arthritis. Ihre Gelenke sind zerstört, weswegen die körperlich eingeschränkte Frau von ihrer Tante Ida als Bürde empfunden wird. Maud nimmt schließlich eine Stelle als Haushälterin des mürrischen Fischhändlers Everett Lewis (Ethan Hawke) an und bleibt bei ihm, obwohl er sie schlecht behandelt. Hier entdeckt Maudie ihre große Leidenschaft: die Malerei. Als eine Frau aus New York eines ihrer Bilder kauft, wird Maud schlagartig in der Kunstszene bekannt.

Um 20 Uhr wird "Wunder" gezeigt. Eintritt 6 Euro, FSK ab sechs Jahre, Länge 110 Minuten. August Pullman, der von allen "Auggie" genannt wird, ist humorvoll, schlau und liebenswert. Er hat eine tolle Familie und ist dennoch seit seiner Geburt ein Außenseiter. Denn aufgrund eines Gendefektes ist sein Gesicht entstellt.

Um ihn zu schützen, wird er zu Hause von seiner Mutter Isabel (Julia Roberts) unterrichtet. Als er jedoch zehn Jahre alt wird, diskutieren seine Mutter und sein Vater (Owen Wilson) darüber, ihn nicht vielleicht doch am üblichen Schulbetrieb teilnehmen zu lassen, weshalb er kurz darauf in die fünfte Klasse an der Beecher Prep geht. Dort lernt er trotz anfänglicher Schwierigkeiten, sich mit seinem Äußeren zu arrangieren, und findet schnell neue Freunde.

Info: Das nächste Mobile Kino in Eberbach ist am Donnerstag, 12. April.